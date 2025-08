Europees Hof van Justitie geeft Belgische profclub na tien jaar strijden gelijk: gevolgen voor andere clubs?

Eindelijk goed nieuws voor Seraing. In een zaak uit 2015 tegen de FIFA hebben ze nu eindelijk gelijk gekregen en dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor andere teams die gelijkaardige zaken lopen hebben of zullen krijgen.

Het was slecht nieuws voor toenmalige tweedeklasser Seraing. De Waalse club werd zwaar gesanctioneerd door de Wereldvoetbalbond FIFA, maar tien jaar later ziet alles er anders uit.

Europees Hof van Justitie geeft Seraing gelijk

Seraing werd gestraft voor inbreuken tegen het reglement van het third party ownership (TPO). Die reglementering waakt over de derde partij, die door te investeren in de economische rechten van een speler een meerwaarde kan creëren bij latere transfers.

De sanctie die Seraing door de FIFA opgelegd krijgt, was niet min. Een monsterboete van 136.743 euro en gedurende vier mercato's geen transfers doen.

Terug naar Belgisch gerecht?

Pas vanaf de winter van 2018 mocht de tweedeklasser weer de transfermarkt betreden. Ook het TAS bevestigde die uitspraak, maar de Luikenaars trokken naar het Europees Hof van Justitie en dat gaf Seraing nu gelijk.

Volgens het Hof moeten daarom nationale rechterlijke instanties bevoegd zijn om grondig te toetsen of arbitrale vonnissen van het TAS daarmee verenigbaar zijn. Het Belgische gerecht, dat de zaak eerst doorschoof, zal nu volgens Het Nieuwsblad moeten bepalen of de regels van de FIFA over TPO al dan niet onwettig zijn. Dan kan er ook een ferme schadevergoeding volgen.