OH Leuven gelooft enorm in ex-speler Zulte Waregem en presenteert hem ferme contractverlenging

Ewoud Pletinckx heeft een nieuw contract getekend bij OH Leuven. De centrale verdediger verbindt zijn lot tot 2029 aan de Leuvenaars. Hij is uiteraard opgetogen met de nieuwe deal die hij wist te sluiten.

"Ewoud Pletinckx kwam in de zomer van 2022 over van Zulte Waregem. Pletinckx werd al snel een vaste waarde centraal in de verdediging. Sinds zijn transfer speelde Pletinckx 91 wedstrijden voor onze club."

"De centrale verdediger tekent nu een nieuw contract bij OH Leuven, waardoor hij minstens tot 2029 in Leuven blijft", aldus de Leuvenaars op hun webstek.

Ewoud Pletinckx blijft langer aan Den Dreef 🤍



Ewoud verbindt zijn lot tot 2029 aan onze club. Happy you stay 🤩



Lees meer op https://t.co/ktUBlS3TFA#ohleuven pic.twitter.com/88g8tVjojh — OH Leuven (@OHLeuven) August 1, 2025

"Ik ben heel blij dat ik mijn contract kan verlengen tot 2029. Het is iets waar ik zelf volledig achter sta en de club ook, dus alles is vlot verlopen. Ik wil hier iets op langere termijn opbouwen", aldus Pletinckx zelf heel gelukkig.

Lef tonen tegen Union SG

"Na mijn blessure moest ik even werken om weer een stabiel hoog niveau te vinden, maar ik heb er vertrouwen in dat dat dit seizoen weer goed gaat lopen." Te beginnen met een wedstrijd tegen Union SG dit weekend?

“Ze zijn kampioen geworden met reden. Ze vliegen er altijd voor 100% in. We moeten daar dezelfde intensiteit tegenover zetten. We hebben hen geanalyseerd en weten waar we hen pijn kunnen doen. Hopelijk komt dat eruit en dan zijn er mogelijkheden. We moeten lef tonen."