Droomstart voor Bertaccini bij Anderlecht: "Niet lang geleden twijfelde ik nog over mijn carrière als prof"

Adriano Bertaccini had zich zijn debuut bij RSC Anderlecht niet beter kunnen voorstellen. Nog geen 72 uur na het ondertekenen van zijn contract, scoorde de 24-jarige aanvaller meteen bij zijn eerste speelminuten in het shirt van paars-wit. Een droomstart voor de voormalige spits van Sint-Truiden.

Na afloop straalde Bertaccini van oor tot oor toen we hem in de mixed zone zagen opduiken. “Ik bevind me hier in een andere wereld", zei hij zichtbaar geëmotioneerd. “Maar iedereen heeft me fantastisch ontvangen. Alles is hier tot in de puntjes geregeld om het de spelers comfortabel te maken en optimaal te laten herstellen. Het is heel professioneel. Nu is het aan mij om dat ook te zijn.”

Zijn doelpunt was meteen symbolisch: een echte spitsengoal. Al corrigeeerde hij ons. “Ik wilde hem eigenlijk met mijn andere voet trappen, maar dat doet er niet toe", lachte Bertaccini. “Het is een doelpunt, en dat telt. Bij een nieuwe club is dat eerste doelpunt het moeilijkst. Nu ik dat achter de rug heb, voel ik me mentaal een stuk vrijer. Ik hoop dat dit het begin is van een lange reeks.”

De Anderlecht-fans scandeerden bij zijn goal prompt zijn naam. “Ze hebben het liedje overgenomen dat de supporters bij Sint-Truiden voor me zongen. Dat is bijzonder", vertelde hij met trots. “Het is een heel mooi lied. Nu wil ik het ook in het Lotto Park horen klinken", knipoogde hij.

Dit was de kans van mijn leven

De overgang naar Anderlecht kwam voor Bertaccini als een verrassing, maar hij twijfelde geen moment. “Toen Anderlecht me belde, dacht ik: ‘Oh, verdomme’. Sorry voor het taalgebruik, maar zo voelde het echt", lachte hij. “Dit was de kans van mijn leven. Vorige week zat ik nog helemaal in de match met STVV. Ik ben blij dat ik daar op een mooie manier afscheid kon nemen.”

De stap naar een topclub is voor Bertaccini extra bijzonder omdat zijn carrière niet altijd over rozen ging. “Niet lang geleden zat ik nog in het amateurvoetbal. Mijn avontuur in Oostenrijk liep fout, ik heb toen serieus getwijfeld aan mijn toekomst als prof. En kijk nu: op mijn 24e sta ik bij Anderlecht. Dat is gek, toch?”

Met zijn energieke stijl en neus voor goals lijkt Bertaccini meteen een frisse wind te brengen bij Anderlecht. Zijn droom is begonnen, en als het van hem afhangt, wordt het een lange, succesvolle rit in het Lotto Park.