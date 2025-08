Ilay Camara laat zich meteen opmerken, ook met eerste reactie: "Da's normaal, we zijn de beste ploeg van België"

Ilay Camara maakte vandaag zijn officiële debuut voor Anderlecht, en dat bleef niet onopgemerkt. De flankspeler, overgekomen van Standard, viel in na zijn blessure uit de voorbereiding en liet meteen zijn klasse zien.

Bij zijn eerste diepe loopactie vond hij perfect de ruimte, kreeg de bal van Thorgan Hazard en leverde een piekfijne assist af voor Adriano Bertaccini. De twee nieuwkomers vonden elkaar blindelings en zorgden samen voor een belangrijke treffer.

Camara liet precies zien wat coach Besnik Hasi van hem verwacht: snelheid, diepgang en veel loopvermogen. In het flankensysteem van de coach zal dat type speler essentieel zijn. Camara past dus perfect in het plaatje.

Toch is hij nog niet helemaal op niveau. Door zijn blessure heeft hij nog wat trainingsachterstand in te halen, maar zijn invalbeurt vandaag toonde dat het potentieel er overduidelijk is.

Druk

Na de match toonde Camara zich tevreden: "Ik kom uit blessure en heb hard gewerkt om hier vandaag te staan. Ik ben blij met deze drie punten." Over zijn samenwerking met Bertaccini zei hij: "Ik ken hem nog van vorig jaar, ik weet dat hij heel snel is. Ik ben blij met de assist."

Ook het vertrouwen in de club was duidelijk aanwezig: "Het is normaal dat er druk op deze wedstrijd lag. Wij zijn Anderlecht, de beste ploeg van 't land. We moesten deze wedstrijd gewoon altijd winnen." Een duidelijke boodschap van een ambitieuze debutant.