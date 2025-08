De meest verrassende basisspeler van Anderlecht: "Of ik nu blijf? Ik kijk niet vooruit meer"

Anderlecht heeft momenteel niet al te veel centrale verdedigers. Maar toch is het een verrassing dat Marco Kana in de twee competitieduels mocht opdraven als centrale verdediger. Iedereen dacht immers dat het 22-jarige jeugdproduct mocht of moest vertrekken.

Kana heeft immers maar een contract tot volgend jaar meer en hij komt al jaren amper nog in het stuk voor. Twee seizoenen geleden werd hij uitgeleend aan KV Kortrijk en vorig seizoen speelde hij zijn matchen meestal bij de Futures.

Maar ineens heeft Hasi hem dus opgevist. Niet meer als middenvelder, maar wel als stand-in voor Simic. "Ik wou vandaag meer rust aan de bal en dat kan Marco ons geven", aldus Hasi. "Ozcan komt van buiten de EU en het zal dus even duren vooraleer zijn papieren in orde zijn. We hebben niet veel luxe op die positie en Simic had 120 minuten gespeeld terwijl hij drie weken voorbereiding miste", verklaarde Hasi.

Het zal Kana allemaal worst wezen, want hij die op zijn 17de eigenlijk al doorbrak, heeft daarna nooit echt meer zijn kans gekregen. "Middenvelder of verdediger? Het maakt me helemaal niet uit", lachte hij. "Op het veld, dat is het belangrijkste. Ik wil zo graag voor deze club spelen."

Geen verwachtingen

Kana is een echt Neerpede-product en zijn twee broers spelen ook beiden in de jeugd. Van zijn jongste broer, Cresus, wordt trouwens heel veel verwacht. Maar nu wordt de oudste Kana dus herschoold als verdediger. "Er wordt van mij gevraagd om rust te brengen en te voetballen zoals het bij Anderlecht past. Met lef en vooruit dus."

Wie weet kan hij zo toch nog een carrière bij Anderlecht beogen, want tegen Cercle Brugge deed hij het gewoon al heel goed. "Ik kijk niet meer vooruit. Ik ben het seizoen ingegaan zonder verwachtingen en nu bekijk ik het ook van dag tot dag. Ik hoop gewoon zoveel mogelijk te spelen", lachte 'De Professor', zijn bijnaam op Neerpede.