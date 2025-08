Ex-scheidsrechter Serge Gumienny is héél duidelijk over de strafschopfase van Antwerp én Anderlecht

De wedstrijd tussen KRC Genk en Antwerp eindigde zondag in een 1-1-gelijkspel, maar lang niet iedereen bij de bezoekers was tevreden. Antwerp voelde zich tekortgedaan toen een fel betwiste fase in de Genkse zestien zonder strafschop bleef.

Het ging om een duel tussen Genk-verdediger Mujaid Sadick en Antwerp-aanvaller Gyrano Kerk, waarbij laatstgenoemde onderuitging in de zestien. Scheidsrechter Lawrence Visser liet echter doorspelen, tot frustratie van spelers en staf bij Antwerp.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny liet zijn licht schijnen over de fase. “Er was contact tussen verdediger en aanvaller", erkent hij in HBvL, “maar Sadick maakte geen bewuste beweging om zijn tegenstander te vloeren.” In die zin begrijpt Gumienny waarom Visser geen penalty gaf.

Toch plaatst Gumienny vraagtekens bij de interpretatie van het scheidsrechterskorps. “Dit is zo’n typisch voorbeeld van wat ik een 'low cost penalty' noem. Een lichte fase waar je als ref perfect géén strafschop voor hoeft te geven. Maar dan moet je die lijn ook wel consequent doortrekken.”

Anderlechtse penalty even licht

Daar wringt volgens hem het schoentje. Want slechts enkele uren later kreeg Anderlecht in de partij tegen Cercle Brugge wél een strafschop voor een gelijkaardige fase. “Dan stel ik me de vraag: wat maakt die fout zoveel erger dan die van Sadick?”, aldus Gumienny in Het Belang van Limburg.

De strafschop van Anderlecht werd door velen inderdaad licht genoemd. Ref Wesli De Cremer vond het echter gevaarlijk spel van Utkus die zijn voet op de hoogte bracht van de duikende Vazquez.