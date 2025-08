"Die club is toch niet te volgen?": Anderlecht onder Renard gaat heel andere weg uit

RSC Anderlecht is al zeer actief geweest op de zomermercato. En daarbij valt toch op dat er opnieuw een heel andere wind waait door de club.

Johan Boskamp had zich een week geleden nog zeer kritisch geuit over de insteek van de club. "Die club is toch niet te volgen? Onder Kompany met jonge gasten gestart, dan onder de Denen wilden ze veel ervaring en nu willen ze het weer met jonge talenten doen?", klonk het toen.

En er valt wel iets voor te zeggen, want het gaat soms wat alle kanten uit met de transferpolitiek van paars-wit. Al is die van Renard wél zeer duidelijk.

Veel jongere spelers

Inzetten op jonge talenten is het devies, zodat ze met meerwaarde kunnen verkocht worden. Het is ook duidelijk te zien aan de cijfers van de voorbije mercato's.

Het Laatste Nieuws onderzocht de laatste transferperiodes en merkt op dat de spelers die nu worden aangetrokken veel jonger zijn dan ze in de jaren onder Fredberg waren. Het verschil is bijzonder groot.

Inzetten op de toekomst

In de winter van 2023 waren de spelers gemiddeld, 29 jaar, in de mercato's daarna onder Fredberg ging het over 26,5 jaar en 27 jaar.

Nu onder Renard is dat in de eerste twee mercato's 21,6 jaar en voorlopig nu zelfs maar 21 jaar. Qua prijskaartjes zitten beide sportief directeurs wel in hetzelfde vaarwater.