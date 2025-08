Standard en Porto in rouw na plots overlijden technisch directeur Jorge Costa

Jorge Costa is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat droeve nieuws heeft ons vanuit Portugal bereikt. In het verleden was hij ook nog als speler actief bij onder meer Standard.

Costa is dinsdag overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat bevestigt Porto in een officieel statement dat het ook deelde via de sociale media.

"Jorge Costa has left us. One of us, a leader, captain, example. A symbol of FC Porto. Thank you for being FC Porto until the end. Forever, Jorge Costa", klinkt het onder meer.

Jorge Costa deixou-nos. Um de nós, um líder, capitão, exemplo. Um símbolo do FC Porto.



Obrigado por seres FC Porto até ao fim.



Até sempre, Jorge Costa.

Costa werd amper 53 jaar oud. Hij was momenteel actief als Technisch Directeur bij de Portugese topclub. In 2004 werd hij met dat team ook winnaar van de Champions League.

Technisch directeur van Porto

Twee jaar later sloot hij zijn actieve carrière af in ons land bij Standard. Daarna werd hij snel een coach en deed hij heel wat interessante teams aan.

Onder meer SC Braga, Coimbra en ook AEL Limassol staan op zijn lijstje. Sinds vorig jaar was hij opnieuw bij Porto aan de slag. We willen iedereen veel sterkte wensen in moeilijke tijden.