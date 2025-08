'Tottenham doet zaken met Bayern München en heeft versterking zo goed als beet'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München en Tottenham Hotspur gaan zaken doen. De Engelse topclub haalt João Palhinha op in Beieren. De Portugees krijgt de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen in Londen.

We schreven eerder al dat het avontuur van João Palhinha bij Bayern München na amper één seizoen voorbij is. Ondanks een contract tot medio 2028 rekent Vincent Kompany niet langer op hem. Der Rekordmeister legde enkele maanden geleden nog 51 miljoen euro op tafel om de 34-voudig Portugees international los te weken bij Fulham FC. Overtuigen deed Palhinha nooit. Medische proeven en handtekening Daar wil Tottenham Hotspur van profiteren. Engelse media melden dat een transfer héél dichtbij is. Enkel medische proeven en een handtekening staan nog op het to do-lijstje. The Spurs huren Palhinha tot het einde van het seizoen én nemen het volledige loon van de Portugese verdediger over. In de overeenkomst zit een aankoopoptie van dertig miljoen euro vervat. Terugkeer naar Londen Palhinha zelf ziet een terugkeer naar de Premier League - en eveneens naar Londen - helemaal zitten. Bij Bayern München bleef Palhinha steken op slechts tien basisplaatsen en een handvol invalbeurten.