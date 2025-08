Milan betaalt uiteindelijk minder, maar: 'Dit is de club die 45 miljoen euro wou betalen voor Ardon Jashari'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ardon Jashari gaat voor AC Milan voetballen. Dat wil ook meteen zeggen dat Club Brugge de Zwitser niét voor 45 miljoen euro heeft verkocht. Maar wie was de club die dat bedrag op tafel wou leggen?

Sinds maandagavond is er duidelijkheid. Ardon Jashari verlaat Club Brugge en gaat voor AC Milan voetballen.

I Rossoneri betalen net geen veertig miljoen euro voor de Zwitser. De officiële bevestiging van de transfer volgt eerstdaags.

Duurste uitgaande transfer

Jashari komt sowieso in de geschiedenisboeken als duurste uitgaande transfer in de Jupiler Pro League. Maar het bedrag had hoger kunnen liggen.

Club Brugge kreeg een formeel bod van 45 miljoen euro binnen uit Saoedi-Arabië. Ondertussen weten we ook welke club dat bedrag wou betalen.

Welke club was bereid om 45 miljoen euro te betalen voor Ardon Jashari?

Volgens lokale media is het Neom SC dat héél ver wou gaan om Jashari naar de woestijn te halen. Voor de speler zelf was er slechts één bestemming mogelijk: Milaan.