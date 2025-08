OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom

Het was dinsdag al duidelijk dat Ardon Jashari naar AC Milan zou trekken. Club Brugge en Milan waren het eens geraakt over de voorwaarden van de transfer. Nu hebben beide teams de transfer ook geofficialiseerd.

De soap is nu dan ook officieel ten einde: Ardon Jashari verlaat na amper één seizoen de Belgische competitie. Hij ruilt het shirt van Club Brugge in voor dat van het iconische AC Milan.

Het was een transfer die, net als die van Charles De Ketelaere enkele jaren geleden, heel wat voeten in de aarde had. Maar uiteindelijk zijn beide clubs dan toch tot een akkoord gekomen. De transfer is op woensdag ook officieel gecommuniceerd door beide teams via de clubkanalen.

Jashari levert Club een bedrag op van 36 miljoen euro. Met bonussen kan die transfersom zelfs nog oplopen tot 39 miljoen euro. Dat maakt van hem de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van het Belgische voetbal.

Ploegmaat van Luka Modric

Bij Milan zal Jashari de opvolger moeten worden van de naar Manchester City vertrokken Tijani Reijnders. Hij wordt er onder meer ploegmaat van voormalig Gouden Bal Luka Modric, die na vele jaren Real Madrid verlaat. Jashari ondertekende een contract voor de komende vijf seizoenen.

Club anticipeerde alvast op het vertrek van Jashari door de komst van Aleksandar Stankovic. Het kan de miljoenen die de Zwitser opbrengt nu gaan investeren in andere posities waar het nog versterking kan gebruiken.