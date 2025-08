Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Club Brugge heeft de heenwedstrijd van de derde voorronde voor de Champions League met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Red Bull Salzburg. Club speelde niet geweldig, maar kon uiteindelijk toch de overwinning over de streep trekken.

Na een moeizame eerste helft kwam Club geleidelijk aan beter in de partij tegen Red Bull Salzburg. In de tweede helft kwam het tot meer kansen en wist het uiteindelijk ook te scoren.

Het was aanvaller Romeo Vermant die met het enige doelpunt van de wedstrijd voor de overwinning zorgde. Een uitstekende uitgangspositie met het oog op de terugwedstrijd die volgende week dinsdag in Jan Breydel wordt afgewerkt.

Na de wedstrijd was doelpuntenmaker Vermant bij VTM blij met zijn eerste doelpunt van het seizoen: "Het was een beetje een doelpunt zoals in de bekerfinale tegen Anderlecht. Ik wil mijn team bedanken voor het behouden van het vertrouwen in mij."

Voor het overige besefte Vermant ook dat het geen grootse partij was: "Het was een gesloten wedstrijd met weinig kansen langs beide kanten. De weinige momenten die je dan krijgt, moet je grijpen. Ik ben blij dat we met een voorsprong naar huis keren."

Een levensbelangrijke goal dus van Vermant. Volgende week moet Club het in eigen huis gaan afmaken. Bij kwalificatie wacht het Schotse Rangers of het Tsjechische Viktoria Pilzen in de laatste voorronde. Vermoedelijk worden het de Schotten, die de heenwedstrijd met 3-0 wisten te winnen.