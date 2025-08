'Westerlo heeft versterking voor de verdediging beet'

Westerlo versterkt zijn defensie. De Japanner Seiji Kimura (23) zal in de komende dagen voorgesteld worden in 't Kuipje.

Kimura komt over van FC Tokyo. Eens hij in het land is zal de Japanner zijn medische testen afleggen en zijn krabbel zetten onder een nieuwe overeenkomst.

Seiji Kimura op weg naar Westerlo

De centrale verdediger, met 1m86 een stevige speler, speelde 49 wedstrijden op het hoogste niveau in de Japanse J1 League.

Hij heeft ook internationale ervaring. Vorige zomer was hij nog een vaste waarde in de olympische selectie van Japan voor de Spelen in Parijs.

Trainer Issame Charaï smeekte de voorbije weken om de nodige versterking naar Westerlo te krijgen. Wellicht volgen er nog extra nieuwe spelers.