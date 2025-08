📷 'Yannick Ferrera haalt speler weg bij Belgische eersteklasser'

Yannick Ferrara komt voor zijn nieuwe werkgever Zamalek SC shoppen in België. Oday Dabbagh verlaat Sporting Charleroi voor de Egyptische club.

Na zijn ontslag bij RWDM Brussels ging Yannick Ferrera aan de slag bij het Egyptische Zamalek SC. Hij shopt voor zijn nieuwe werkgever nu in de Jupiler Pro League.

Sporting Charleroi heeft op zijn officiële kanalen aangegeven dat het aanvaller Oday Dabbagh definitief naar Zamalek SC, een van de grootste clubs in Afrika, laat vertrekken.

Oday Dabbagh verlaat Sporting Charleroi

De Palestijnse spits speelde sinds juli 2023 voor de Carolo’s. Hij kwam toen over van de Portugese club FC Arouca. Echt potten breken deed hij niet.

In 44 wedstrijden voor de Zebra’s samen, zowel in de Jupiler Pro League als in de Croky Cup, scoorde Dabbagh acht doelpunten en was hij goed voor drie punten.

Zamalek SC is een van de meest succesvolle clubs in Afrika, met vijf CAF Champions League-titels. De club is bezig met een stevige zomermercato en Dabbagh is al hun negende aanwinst.