Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem is met één op zes niet geweldig aan hun rentree in de Jupiler Pro League begonnen. En de komende wedstrijden beloven er niet makkelijker op te worden, met wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge op de planning.

Nadat ze het kampioenschap behaalden in de Challenger Pro League vorig seizoen, is Zulte Waregem opnieuw te bewonderen op het hoogste niveau. Een succes is dat voorlopig nog niet gebleken.

Op speeldag één werd er in extremis nog een punt behaald tegen KV Mechelen. En afgelopen weekend verloor het met 3-1 op het veld van Westerlo. En dus moet de promovendus zonder zege beginnen aan een zwaar tweeluik.

Want Zulte Waregem speelt de komende twee wedstrijden tegen zowel Anderlecht als Club Brugge. Te beginnen met een partij op het veld van de Brusselaars komende zondag.

Jeppe Erenbjerg blikt vooruit op pittig tweeluik

"Het worden interessante wedstrijden om te zien waar we staan", vertelt Zulte Waregem-middenvelder Jeppe Erenbjerg bij Het Laatste Nieuws. Erenbjerg was afgelopen weekend de maker van het enige doelpunt tijdens de nederlaag tegen Westerlo.

En Erenbjerg wil resultaten halen met Zulte Waregem. "We moeten van onze eigen sterkte uitgaan", gaat hij verder. Benieuwd of Zulte Waregem de komende speeldagen weet te stunten en een eerste zege van het seizoen weet te pakken.