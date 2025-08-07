Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

Anderlecht heeft al heel wat nieuwe spelers aangetrokken tijdens de zomermercato. Maar het wil ook afscheid nemen van enkele overbodige spelers. Zo staat Majeed Ashimeru dicht bij een transfer richting de Bundesliga.

Na het aantrekken van Nathan Saliba en Enric Llansana, in combinatie met de ontbolstering van Nathan De Cat, zit Anderlecht met een overvloed aan middenvelders. Zowel Mats Rits als Majeed Ashimeru mogen de club verlaten.

Die laatste staat ondertussen ook dicht bij de uitgang. Er circuleren al enkele dagen geruchten over een mogelijke transfer naar het Duitse Sankt Pauli, de club van ex-Union coach Alexander Blessin.

Volgens La Dernière Heure zit die transfer in een vergevorderde fase. De Ghanese middenvelder zou volgens hen op dit moment in Duitsland zijn om enkele belangrijke obstakels weg te werken.

En zo komt er vermoedelijk een einde aan het avontuur van Ashimeru bij Anderlecht. De blessuregevoelige middenvelder kwam in 2021 over van Red Bull Salzburg maar wisselde goede met minder goede periodes af.

In totaal droeg Ashimeru 129 keer het shirt van de recordkampioen. Volgens bronnen zou Anderlecht nog om en bij de drie miljoen euro kunnen incasseren voor de 27-jarige middenvelder, terwijl het enkele jaren geleden slechts 1,5 miljoen euro in hem investeerde. Maar van een akkoord tussen de clubs is voorlopig nog geen sprake.