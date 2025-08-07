Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

Yann Gboua is het slachtoffer van de concurrentie bij Standard. Hij vertrekt op huurbasis zonder aankoopoptie naar Lierse in de Challenger Pro League.

Yann Gboua, beschreven als de snelste speler van de Standard-academie en een de grootste talenten in Luik, maakte deel uit van de plannen van Marc Wilmots en Mircea Rednic om een volwaardige plek in de A-kern te veroveren, aan het begin van de voorbereiding.

De nieuwe sportieve directeur, die wil vertrouwen op jonge spelers en ze niet alleen wil lanceren "als er geen andere keuze is", schatte tijdens de stage in Le Touquet in dat René Mitongo, Yann Gboua en Bradley Nam James de eerste vervangers zouden zijn voor Thomas Henry en Dennis Ayensa op de aanvallende linie van de Rouches.

Yann Gboua uitgeleend door Standard aan Lierse

Sindsdien lijkt de transfer van Timothé Nkada zo goed als rond, waardoor de speelkansen nog meer beperkt voor de drie jonge talenten van SL16. Een van hen zal tijdelijk de club verlaten om speeltijd te vinden.

Volgens onze informatie zal Yann Gboua (17 jaar), nog steeds onder contract tot 2027 bij de Rouches, tijdelijk Standard verlaten. De jonge aanvaller zal worden uitgeleend, zonder aankoopoptie, aan Lierse in de Challenger Pro League.

Na Tom Poitoux, die niet werd opgenomen in de kern voor de zomerstage en uitgeleend werd aan MVV Maastricht - waar hij een gescheurde achillespees opliep - wordt Yann Gboua de tweede jonge speler die deze zomer zonder aankoopoptie wordt uitgeleend door Standard.