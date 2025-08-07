Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

Dit weekend gaat de Challenger Pro League van start. De tweede klasse van het Belgische voetbal belooft opnieuw zeer spannend te worden.

RSCA Futures opent het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen degradant KV Kortrijk. Meteen een heel zware opdracht voor de jongens van trainer Jelle Coen.

“Kortrijk wordt meteen een zware opdracht. Maar ons doel dit seizoen is het elke tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Jelle Coen noemt de top vijf van de Challenger Pro League

KV Kortrijk heeft een goede zomermercato achter de rug. “Ze kochten heel goed in, een mix van ervaring en jong talent. De meeste jongens hebben ervaring opgedaan in eerste en tweede klasse.”

De West-Vlamingen zijn volgens Coen zeker één van de titelkandidaten in de Challenger Pro League. Coen noemt meteen ook de vier andere ploegen die hij aan de top verwacht.

Dit zijn de namen die Coen in de top vijf nog verwacht, naast KV Kortrijk. “Ook Beerschot, Beveren, RWDM Brussels en Patro Maasmechelen zie ik in de top-vijf eindigen.”, besluit de trainer van de beloften van Anderlecht.