Thibaut Courtois én Matz Sels maken kans op hele mooie prijs
Foto: © photonews

De genomineerden voor de Ballon D'Or zijn bekendgemaakt. En ook voor de trofee van beste doelman zijn de kanshebbers gepubliceerd. Met Thibaut Courtois en Matz Sels maken twee Belgen kans op de trofee.

Elk jaar wordt er weer druk gespeculeerd over wie de Ballon D'Or kan en zou moeten winnen. Dat speculeren kan opnieuw gaan beginnen, want de genomineerden zijn bekendgemaakt. Geen Belgen op de shortlist, wel is er plaats voor onder meer Ousmane Dembélé (PSG), Raphina (Barcelona) en Mohamed Salah (Liverpool)

Voor de Yashin-trofee, de prijs voor de beste doelman van het afgelopen jaar, zijn er wel twee landgenoten die kans maken. Zowel Thibaut Courtois (Real Madrid) als Matz Sels (Nottingham Forest) pronken op de shortlist.

Voor Courtois zou het niet de eerste keer zijn dat hij de prijs weet te winnen. In 2022 was hij al eens de laureaat van de trofee. Voor Sels zou het wel de eerste keer zijn dat hij de prijs wint. Hij ziet een fantastisch seizoen met Forest alvast bekroond met een nominatie.

De concurrentie is wel niet min. Zo behoren ook onder meer Gianluigi Donnaruma (PSG), Alisson Becker (Liverpool), David Raya (Arsenal) en Emiliano Martinez (Aston Villa) tot de kanshebbers op de felbegeerde prijs.

België is wel het enige land met twee genomineerden op de lijst. Voorts maken ook Lucas Chevalier (Lille), Jan Oblak (Atletico Madrid), Yann Sommer (Inter) en Yassine Bounou (Al Hilal) kans op de gerenommeerde prijs.

