Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

Op vrijdag gaat de Challenger Pro League van start met Seraing - Beerschot en Olympic Charleroi - Jong Gent. Onze tweede klasse is al enkele jaren een kweekvijver voor jong talent, maar ook jonge coaches krijgen er steeds meer kansen.

Het belooft opnieuw een razendspannende editie van de Challenger Pro League te worden. Onze tweede klasse is de voorbije seizoenen tot op de laatste speeldag spannend gebleven en ook dit jaar zijn er heel wat kandidaten voor de top zes en meer.

Waar we de voorbije jaren steeds vaker jonge talenten zagen die kansen kregen (niet alleen bij de beloftenploegen) en zich zo in de etalage konden voetballen, denk maar aan Adnane Abid, Keano Vanrafelghem en Maksim Kireev om er een paar te noemen, zien we ook steeds meer jonge, Belgische coaches kansen krijgen in onze tweede klasse.

Zo is het dit seizoen uitkijken naar de vuurdoop van Michiel Jonckheere en Mo Messoudi bij respectievelijk KV Kortrijk en Beerschot. Beide heren leerden de kneepjes van het vak als assistent en staan voor hun debuut als hoofdcoach: Jonckheere onder Nicky Hayen bij Club Brugge, Messoudi onder Sven Vandenbroeck bij Zulte Waregem.

Maar zij zijn lang niet de enige coaches die voor hun eerste avontuur als hoofdtrainer in het profvoetbal staan. Zo verliet Frédéric Frans Sporting Hasselt om RWDM Brussels te coachen. Igor De Camargo is niet langer assistent van datzelfde RWDM, maar is nu T1 bij het ambitieuze Francs Borains. En Thomas Matton promoveerde met Jong Gent naar de CPL en mag zijn werk nu verderzetten.

Voor het overige hebben ook Jong Genk (Johan Van Rumst), Patro Eisden Maasmechelen (Stijn Stijnen), RFC Liège (Gaëtan Englebert), Seraing (Kevin Caprasse), Lokeren (Stijn Vreven) en de RSCA Futures (Jelle Coen) een Belgische coach.

Beveren (Marink Reedijk), Lommel (Lee Johnson), Olympic Charleroi (Darko Janackovic), Club NXT (Tim Wolf), Lierse (Jamath Shoffner) en Eupen (Bruno Pinheiro) leggen hun lot wel in handen van een buitenlandse trainer. Maar met 11 van de 17 coaches die de Belgische nationaliteit bezitten, trekken de tweedeklassers steeds meer de Belgische kaart.