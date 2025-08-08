Antwerp-coach Stef Wils komt terug op akkefietje met Thorsten Fink

Antwerp startte met twee 1-1-gelijke spelen tegen Genk en Union SG. Coach Stef Wils verdedigt zijn defensieve aanpak, ondanks kritiek van Genk. Dit weekend wacht de wedstrijd tegen OH Leuven.

Antwerp begon zijn seizoen sterk met twee gelijke spelen: tegen KRC Genk en tegen Union SG. Twee keer werd het 1-1. De manier waarop was niet altijd mooi, maar dat maakt voor de club uiteindelijk minder uit.

Genk-coach Thorsten Fink was er absoluut niet blij mee dat Antwerp-coach Stef Wils zijn ploeg zo defensief liet spelen. The Great Old zakte enorm hard in, telkens wanneer Genk de bal had. Maar dat is uiteraard hun goed recht.

"Ik heb zondag mijn ding gezegd", zegt Wils bij Gazet van Antwerpen. Toen vertelde de coach dat hij zich met zijn ploeg bezighoudt en dat Fink dat ook maar best doet.

"Daarmee is het klaar voor mij. Maar ik wil en ik kan met mijn huidige kern dominanter voor de dag komen", klinkt het. En dat zal zeker moeten. Dit weekend wordt de wedstrijd tegen OH Leuven gespeeld.

De Leuvenaars begonnen met 1 op 6 en verloren met 5-0 van Union. "Ik heb mijn spelers gewaarschuwd dat ze zich niet mogen blindstaren op die 5-0. OHL is een goed voetballende ploeg met veel individuele kwaliteiten. We moeten ons voorbereiden op alle mogelijk scenario’s", besluit Wils.