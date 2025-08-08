Bayern-speler krijgt monstersalaris aangeboden: verliest Vincent Kompany belangrijke aanvaller?

Kingsley Coman trekt de interesse in Saoedi-Arabië. Al-Nassr heeft hem al een salarisvoorstel gedaan.

Op dit moment staat Kingsley Coman onder contract bij Bayern tot 30 juni 2027, maar hij zou de club deze zomer kunnen verlaten. Al-Nassr heeft al een aanbod gedaan aan de speler volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg.

Er wordt hem een monsterloon van 20 tot 25 miljoen euro netto per jaar aangeboden, met een contract dat loopt tot 2028. De speler heeft nog geen keuze gemaakt. Saudische clubs, waaronder Al-Nassr, volgen de Fransman al sinds maart.

Bayern is op de hoogte gebracht van dit voorstel. Maar er is tot nu toe nog geen officieel bod gedaan aan de Beierse club. Gesprekken tussen de twee clubs zijn begonnen, onthult Fabrizio Romano.

De in Parijs geboren speler wordt geschat op 30 miljoen euro door Transfermarkt. Hij kwam in 2015 naar Beieren en is sindsdien nooit meer vertrokken. Een transfer naar het Midden-Oosten zou een grote verandering voor hem betekenen na bijna 10 jaar in Duitsland.

Een bod van Al-Nassr aan Bayern zou binnenkort worden verwacht. Coman zou dan samen kunnen spelen met niemand minder dan... Cristiano Ronaldo als hij tekent. Zijn vertrek zou in ieder geval een groot verlies zijn voor Bayern.