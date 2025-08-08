Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Ludovit Reis kwam deze zomer als één van de meest begeerde aanwinsten naar Club Brugge, maar zijn start is minder overtuigend dan gehoopt. De Nederlander, die bij Hamburger SV nog dé spil was, moet duidelijk wennen aan de intensiteit en het spelpatroon van blauw-zwart.

Het verwachtingspatroon was nochtans groot, gezien de jarenlange interesse van Director of Football Dévy Rigaux. Vanaf dag drie stond Reis in de basis en hij speelde alle wedstrijden mee. Toch is de balans voorlopig negatief.

HLN-analist Marc Degryse stelde dat het allemaal te snel gaat voor de middenvelder, dat zijn handelingssnelheid beter moet en dat hij te vaak balverlies lijdt. Het pijnlijke voorbeeld: vijftien keer balverlies in slechts 75 minuten tegen Salzburg.

Hayen geeft hem tijd

Ook Frank Boeckx ziet nog veel werkpunten. Volgens hem mag je van een speler op die positie veel meer verwachten, zeker omdat hij Jashari moet vervangen. Maar net zoals die Zwitser tijd nodig had om te wennen, krijgt ook Reis van coach Nicky Hayen het voordeel van de twijfel. De principes van het Club-spel moeten ingeslepen worden en dat kost tijd.

Een complicerende factor is het huidige, te trage spel van Club Brugge. In wedstrijden met weinig diepgang komt Reis moeilijk tot zijn recht, weet HLN. Vetlesen, vaak zijn dichtste ploegmaat op rechts, is geen echte flankspeler, waardoor loopacties in de diepte ontbreken. Hayen wijst erop dat het herkennen van situaties en het constant in beweging zijn, complex is voor nieuwkomers.

Toch gelooft men binnen Club dat zijn kwaliteiten er zullen doorkomen zodra hij zich volledig heeft aangepast aan de Belgische competitie en het intensieve, positionele spel. Club Brugge zal Reis de tijd gunnen, maar verwacht wel dat hij snel tekenen van beterschap toont.