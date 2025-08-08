"Ik hoop dat ze goed reageren": Union-coach Pocognoli zal spelers moeten teleurstellen

Union SG wil na de 5-0 tegen OHL ook KAA Gent kloppen. Coach Sébastien Pocognoli waarschuwt echter dat hun ongeslagen reeks tegen de Buffalo's geen garantie op winst biedt. Hij had het ook over de zware concurrentiestrijd.

Union SG neemt het dit weekend op tegen KAA Gent. Na het gelijkspel tegen Antwerp volgde een 5-0 overwinning tegen OH Leuven. Nu willen de Brusselaars hun tweede zege van het seizoen boeken.

Opvallend is dat Union sinds zijn terugkeer in de Jupiler Pro League nog geen enkele keer verloor van Gent. Maar daar wil coach Sébastien Pocognoli niets van horen. "Het zou belachelijk zijn om te denken dat we zaterdag sowieso winnen, alleen maar omdat we er nog niet tegen verloren hebben", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Die reeks is op verschillende seizoenen gebaseerd, dus ik hou er geen rekening mee. Ik denk enkel aan zaterdag. Die reeks toont gewoon aan dat Union de laatste jaren erg constant is geweest. Natuurlijk hoop ik die reeks vast te houden, maar Gent heeft nog altijd veel kwaliteiten en hun nieuwe coach zal nieuwe accenten leggen. We moeten op ons beste niveau zijn en moeten proberen om daar ons eigen spel te spelen", gaat de trainer verder.

Hij zit vanwege de brede kern ook met een luxeprobleem. De concurrentie is enorm in de groep. "Het belangrijkste is dan om goed met die spelers te communiceren. Ze moeten mijn beslissing niet per se begrijpen, ik hoop vooral dat ze op een goeie manier reageren."

"Daarmee bedoel ik: hard werken, wetende dat er veel kwaliteit binnen de ploeg is. Iedereen moet klaar zijn om te kunnen spelen, want het kan altijd gebeuren dat je je kans krijgt. Vorig jaar was het collectief al onze grote sterkte, en dat wil ik dit jaar zo houden", besluit hij.