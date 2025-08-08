'Michel Vlap (ex-Anderlecht) heeft opvallend nieuw avontuur beet'

Michel Vlap trekt niet naar Rusland, maar naar Qatar. De middenvelder van FC Twente staat op het punt om bij Al-Ahli SC te tekenen, goed voor een contract van drie jaar.

Michel Vlap gaat dan toch een transfer maken deze zomer. De aanvallende middenvelder werd al fel gelinkt aan een move naar Spartak Moskou in Rusland. Alleen kreeg hij hier enorm veel kritiek op.

Dit omwille van het conflict Rusland-Oekraïne. Financieel was het een geweldige zaak geweest voor Vlap. En dat is duidelijk waar hij naar op zoek was.

Volgens De Telegraaf wordt het niet Spartak Moskou, maar wel Al-Ahli SC, in Qatar. Het Nederlandse medium meldt dat hij er voor drie jaar zal tekenen als alle details in orde zijn.

FC Twente zal nog zo'n 2 miljoen euro ontvangen voor Vlap, terwijl zijn marktwaarde op 5 miljoen euro wordt geschat door Transfermarkt. In 2022 nam de Nederlandse club hem over van Anderlecht.

In de zomer van 2019 kwam hij aan in Brussel. In totaal speelde hij 36 wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij 11 keer kon scoren en goed was voor drie assists.