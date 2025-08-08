Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Bij een mogelijke transfer van Joel Ordóñez mag het bestuur van Independiente del Valle zich ook nog in de handen wrijven. De Ecuadoraanse club heeft namelijk nog steeds recht op een flink bedrag bij een verkoop van de verdedigende revelatie van Club Brugge, dankzij een doorverkoopclausule.

Club Brugge nam Ordóñez in 2022 over van Independiente del Valle, en er werd een doorverkoopclausule vastgelegd waarmee de opleidingsclub aanspraak maakt op 20 % van de meerwaarde bij een latere doorverkoop.

Ordóñez groeide het afgelopen seizoen uit tot een vaste waarde achterin bij Blauw-Zwart. Deze groei in zijn waarde komt nu duidelijk zijn voormalige club te goede: volgens rapportering in Zuid-Amerikaanse media heeft Independiente del Valle recht op een substantieel bedrag bij toekomstige verkopen.

Club wil meer dan 30 miljoen

Ondertussen wordt Ordóñez gelinkt aan Olympique de Marseille. Verschillende bronnen melden dat OM een bod van circa 30 miljoen euro, plus bonussen, heeft uitgebracht. Brugge zou die eerste aanbieding geweigerd hebben en mikt op een hoger bedrag.

Mocht een akkoord op die schaal bereikt worden, betekent dat voor Independiente del Valle een aanzienlijke opsteker – bijvoorbeeld bij 35 tot 37 miljoen euro zou hun aandeel van 20 % kunnen oplopen tot ongeveer 7 miljoen euro.

De transferonderhandelingen lopen nog, maar de financiële belangen zijn duidelijk: een versterking voor OM, een sportieve stap vooruit voor Ordóñez, én een potentiële treffer voor de opleidingsclub die hem ontdekte en voor Club zelf.

