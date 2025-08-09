🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

Er moet niet flauw over gedaan worden: de rode kaart was hét kantelmoment in Club - Cercle. Gilles De Bilde vond de uitsluiting voor Kakou alvast terecht.

Nadat Club het 35 minuten lang niet onder de markt had met Cercle, legde blauw-zwart plots een mooie aanval op de mat via Vermant, Vanaken en Tzolis. Uiteindelijk kon Siquet net niet scoren. Er werd echter nog teruggekomen op een eerdere fase tijdens de opbouw van de aanval. Er werd immers een fout begaan op Vermant.

"Vermant werd eventjes op de enkel getrapt door Kakou", zag DAZN-commentator Gilles De Bilde. Toen het tot een VAR-interventie kwam, raakte De Bilde ook meer overtuigd van de ernst van de tackle van de Ivoriaan. "Op die manier kan je er natuurlijk wel voor zorgen dat je Vermant van het veld trapt en dat hij een zware blessure oploopt."

Rood voor Cercle-speler Kakou terecht?

Lothar D'Hondt gaf Kakou uiteindelijk de rode kaart. "Je kan er eigenlijk niets op aanmerken, hè", aldus De Bilde. De meeste reacties onder de video van DAZN op X leken dit ook aan te geven. Zo oordeelde Luc Deweerdt het voor hem zelfs 'donkerrood' was en getuigde voetbalfan Kim dat je er zeker rood voor kan geven.

"Best streng, maar hij komt te laat natuurlijk", zo beoordeelde een zekere Maarten de fase. Dimitri Verstraeten mist wel consequentie bij de refs, omdat vergelijkbare fases in andere wedstrijden geen uitsluiting opgeleverd zouden hebben. D'Hondt kreeg ook kritiek van Brecht. "Hoezo zie je dat als scheids niet direct?" Er werd ook de vraag gesteld waarom de beslissing pas genomen werd nadat ook de ref de beelden nog eens bekeek.

Cercle zag kansen op puntengewin dalen door uitsluiting

Oordeel gerust zelf nog eens over de uitsluiting van Kakou en laat uw mening achter in de reacties. In elk geval zal Cercle Brugge de fout van zijn amper 20-jarige voetballer zich nog beklagen. Het spreekt voor zich dat door zijn rode kaart de kans op puntengewin sterk daalde, zoals ook bleek na rust.