Reactie 🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Cercle Brugge speelde een helft dominant tegen Club Brugge, maar schoot zichzelf in de voet met een rode kaart voor Emmanuel Kakou. Trainer Cinel en Van Der Bruggen vonden dat echter terecht.

Van bij de aftrap duwde Cercle Brugge de buren van Club Brugge achteruit. De eerste minuten speelden zich bijna uitsluitend af rond de zestien van Club, maar de kansen afmaken lukte niet voor Cercle Brugge. 

"Die rode kaart was terecht, maar heeft de hele wedstrijd veranderd", zei Hannes Van Der Bruggen. Coach Onur Cinel deelde die mening. "Ik was het niet eens met enkele beslissingen van de scheidsrechter, maar de rode kaart was terecht."

Scoren opnieuw groot probleem voor Cercle

Het was een kantelpunt voor Cercle, dat in de tweede helft kopje onder ging. "Dat is heel zuur want eigenlijk vond ik ons dominant in de eerste helft. We hadden de betere mogelijkheden, maar dat is het probleem van het seizoen, we kunnen niet scoren", zei Van der Bruggen. 

Na drie wedstrijden staat Cercle Brugge nog altijd droog, ook tegen Dender en Anderlecht kon de Vereniging niet scoren. Ook vorig seizoen vond Cercle heel moeilijk de weg naar doel, in 30 wedstrijden scoorde het maar 29 keer. 

"Die twee goals vallen heel snel na elkaar en dan moeten we nog blij zijn dat het geen 3-0 wordt. Het is gewoon zonde dat we niet op voorsprong komen, want het zat er echt in. We hadden zeker één of twee goals kunnen scoren voor de rust." 

