Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terug in Milaan na een geslaagd seizoen bij Roma, trekt Alexis Saelemaekers de aandacht van Aston Villa. Is het voor hem tijd om de Premier League te ontdekken?

Nauwelijks terug bij AC Milan, bevindt Alexis Saelemaekers zich in het middelpunt van de geruchten. Na een succesvolle uitleenbeurt bij AS Roma hoopte de Rode Duivel daar permanent te kunnen blijven.

Coach Massimiliano Allegri van het team rekent op de Belg. Maar de Premier League mengt zich in het verhaal. Aston Villa, aangetrokken door zijn profiel, zou contact hebben opgenomen met de zaakwaarnemer van de speler volgens journalist Pietro Mazzara.

Volgens verschillende lokale bronnen zou Milan de lat op 20 miljoen euro leggen, wat meer is dan zijn huidige waarde op Transfermarkt. Amadou Onana en Youri Tielemans zouden hem kunnen verwelkomen.

Saelemaekers en Milan zullen een keuze moeten maken. Een overstap naar de Premier League kan zwaar wegen om Rudi Garcia te overtuigen hem een plek te geven bij de Rode Duivels.

Intussen zet de speler zijn voorbereiding voort bij AC Milan. Op 26-jarige leeftijd zou hij zijn derde competitie in zijn carrière kunnen zien.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Aston Villa
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Saelemaekers

10:30
De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

14:00
Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

13:30
1
Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

13:15
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

13:00
Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

12:15
KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

12:20
4
Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

12:00
5
Ivan Leko: "Niet voor niets kampioen"

Ivan Leko: "Niet voor niets kampioen"

11:40
Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden

11:20
1
Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

10:45
Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

11:00
Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

10:30
LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?

LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?

09:45
LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel

LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel

09:10
"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

"Ik heb de spelersgroep gewaarschuwd": Mo Messoudi is duidelijk na straffe comeback van Beerschot

09:30
1
Anderlecht houdt adem in voor Ilay Camara

Anderlecht houdt adem in voor Ilay Camara

09:00
4
Thorsten Fink bevestigt knappe transfer KRC Genk

Thorsten Fink bevestigt knappe transfer KRC Genk

08:40
1
Eden Hazard legt uit waarom hij vroeger niet naar Anderlecht trok

Eden Hazard legt uit waarom hij vroeger niet naar Anderlecht trok

08:20
Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

07:50
Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt"

Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt"

08:00
7
"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

07:40
STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

07:20
1
AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde"

AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde"

22:30
20
Johan Boskamp spreekt klare taal over de Europese zeges van Club Brugge en Anderlecht

Johan Boskamp spreekt klare taal over de Europese zeges van Club Brugge en Anderlecht

07:00
OFFICIEEL Lierse haalt nieuwe aanvaller in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL Lierse haalt nieuwe aanvaller in de Jupiler Pro League

06:30
Ryotaro Ito schiet STVV tegen FC Dender naar de koppositie in de Jupiler Pro League

Ryotaro Ito schiet STVV tegen FC Dender naar de koppositie in de Jupiler Pro League

22:47
Steven Defour zegt wie kampioen wordt (en waarom dat zeker Anderlecht niet zal zijn)

Steven Defour zegt wie kampioen wordt (en waarom dat zeker Anderlecht niet zal zijn)

23:00
🎥 Beerschot zorgt voor ongelofelijke ontknoping op Seraing, ook Jong KAA Gent in actie

🎥 Beerschot zorgt voor ongelofelijke ontknoping op Seraing, ook Jong KAA Gent in actie

22:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Ordonez - Obert - Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Ordonez - Obert - Baouf

21:00
Vertrek van Camara of Sadiki? Franky Van Der Elst: "Dat vind ik erger"

Vertrek van Camara of Sadiki? Franky Van Der Elst: "Dat vind ik erger"

21:40
'Dan toch nog een vertrek? Sinan Bolat aangeboden bij topclub'

'Dan toch nog een vertrek? Sinan Bolat aangeboden bij topclub'

21:20
'Goed nieuws voor Club Brugge: Marseille wil toegeven en heel ver gaan voor Ordonez'

'Goed nieuws voor Club Brugge: Marseille wil toegeven en heel ver gaan voor Ordonez'

21:00
1
"Het is moeilijker tegen de kleine teams": Standard wacht vol spanning op Genk Interview

"Het is moeilijker tegen de kleine teams": Standard wacht vol spanning op Genk

20:40
'Antwerp heeft nieuwe verdediger op het oog: vraagprijs 6 miljoen euro'

'Antwerp heeft nieuwe verdediger op het oog: vraagprijs 6 miljoen euro'

20:00
8
Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden"

Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden"

20:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Liverpool FC Liverpool FC 15/08 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton

Nieuwste reacties

pief pief over "Niet de vraag of we gaan winnen, maar met welke score": Anthony Moris spaart Anderlecht niet TIGERMANIA TIGERMANIA over AC Milan betaalt te veel voor Jashari: "Zoveel miljoenen boven zijn werkelijke waarde" YoniVL YoniVL over Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman Geert66 Geert66 over Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven Swakke25 Swakke25 over Club Brugge - Cercle Brugge: - Vital Verheyen Vital Verheyen over KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn" Dirk1897 Dirk1897 over KAA Gent - Union SG: - Strider Strider over Scheidsrechter met verleden bij La Louvière fluit derby tegen Charleroi: Rik De Mil stelt zich vragen Purple Rain Purple Rain over Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt" Stefan Mertens Stefan Mertens over Johan Boskamp wil nog wat kwijt over opvallende transfer van Zinho Vanheusden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved