Alexis Saelemaekers straks in de Premier League? AC Milan zal moeten beslissen

Terug in Milaan na een geslaagd seizoen bij Roma, trekt Alexis Saelemaekers de aandacht van Aston Villa. Is het voor hem tijd om de Premier League te ontdekken?

Nauwelijks terug bij AC Milan, bevindt Alexis Saelemaekers zich in het middelpunt van de geruchten. Na een succesvolle uitleenbeurt bij AS Roma hoopte de Rode Duivel daar permanent te kunnen blijven.

Coach Massimiliano Allegri van het team rekent op de Belg. Maar de Premier League mengt zich in het verhaal. Aston Villa, aangetrokken door zijn profiel, zou contact hebben opgenomen met de zaakwaarnemer van de speler volgens journalist Pietro Mazzara.

Volgens verschillende lokale bronnen zou Milan de lat op 20 miljoen euro leggen, wat meer is dan zijn huidige waarde op Transfermarkt. Amadou Onana en Youri Tielemans zouden hem kunnen verwelkomen.

Saelemaekers en Milan zullen een keuze moeten maken. Een overstap naar de Premier League kan zwaar wegen om Rudi Garcia te overtuigen hem een plek te geven bij de Rode Duivels.

Intussen zet de speler zijn voorbereiding voort bij AC Milan. Op 26-jarige leeftijd zou hij zijn derde competitie in zijn carrière kunnen zien.