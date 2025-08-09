Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

Anderlecht investeert volop in jonge talenten en gaf onlangs een profcontract aan Jamie Vandierendonck, een 15-jarige linksachter met groot potentieel. De club gelooft sterk in zijn capaciteiten en wil hem op lange termijn laten doorgroeien binnen de eigen jeugdopleiding en het eerste elftal.

Vandierendonck tekende een contract tot 2028, wat getuigt van het vertrouwen in zijn toekomst. Jamie staat bekend om zijn snelheid, technische skills en scherpe voorzetten, eigenschappen die hem onderscheiden als aanvallende back.

Op de clubwebsite wordt benadrukt hoe hij met zijn offensieve impulsen het team kan versterken. Dit past in de hedendaagse trend waarin backs niet alleen verdedigen, maar ook belangrijke schakels zijn in het aanvalsspel.

De jonge speler werd al gelinkt aan de grootste Belgische talenten van de geboortejaren 2009 en 2010. Hij maakte vorige maand deel uit van de NEXT GEN-reeks, een platform dat de meest veelbelovende spelers van die generatie in de kijker zet. Dat toont aan dat hij ook buiten Anderlecht veel aandacht krijgt.

Bondscoach lovend

U15-bondscoach Alexis Bradfer was lovend over Vandierendonck en noemde hem zelfs de beste back die hij ooit op die leeftijd had gezien. Zo’n compliment van een ervaren coach onderstreept de uitzonderlijke kwaliteiten van Jamie en zet de deur open voor verdere nationale jeugdselecties en wellicht ook internationale kansen.

Vandierendonck start het seizoen bij de U16 van Anderlecht, waar hij zijn ontwikkeling zal voortzetten. Dit is een logische stap in zijn groeipad binnen de jeugdteams, waarbij hij zich verder kan meten met leeftijdsgenoten en zich voorbereidt op de overstap naar de Futures.