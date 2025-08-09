Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

Foto: © photonews

Wout Faes lijkt aan zijn laatste weken bij Leicester City bezig. De 27-jarige Rode Duivel wil koste wat kost vermijden om nog een volledig seizoen in de Championship te spelen.

Na twee degradaties in drie jaar is de verdediger niet van plan opnieuw een jaar door te brengen in de Engelse tweede klasse, zeker met het oog op de WK-selectie van 2026. Het was een scenario dat hij liever had vermeden en dat zijn sportieve ambities geen goed doet.

De concurrentie bij de Rode Duivels voor een plaats centraal achterin is groot, met onder anderen Al-Dakhil, De Winter, Bornauw en Mechele die aan de deur kloppen.

Faes heeft nog een contract tot juni 2027, maar kreeg van het bestuur een duidelijk signaal dat hij mag vertrekken. Leicester wil verjongen en heropbouwen onder coach Marti Cifuentes. Bovendien kan een verkoop van Faes broodnodige financiële ademruimte bieden voor de club, die kampt met de gevolgen van de tweede degradatie in korte tijd.

Lazio?

Volgens onze bronnen zijn Faes en zijn entourage in gesprek met meerdere clubs. Lazio Roma is één van de geïnteresseerden, en de onderhandelingen zouden binnenkort een beslissende fase ingaan. Het is duidelijk dat de verdediger mikt op een transfer naar een club uit de Europese topcompetities.

Leicester plakt een prijskaartje van minstens 15 miljoen euro op de speler. Dat bedrag schrikt voorlopig geïnteresseerde clubs af, die hopen dat de vraagprijs daalt naarmate het einde van de transferperiode nadert. Een verkoop op het laatste moment zou voor Leicester onvermijdelijk kunnen worden.

Faes zelf wil de overstap zo snel mogelijk maken om zich optimaal te kunnen voorbereiden bij zijn nieuwe club. Voor hem is dit het moment om een nieuwe stap te zetten in zijn carrière en te vermijden dat zijn naam uit beeld verdwijnt bij de bondscoach richting het WK 2026.

