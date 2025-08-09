David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

OH Leuven sluit speeldag drie af op bezoek bij Royal Antwerp FC. Na de bolwassing vorige week tegen Union SG is het alle hens aan dek voor David Hubert en zijn troepen. Er is versterking nodig, zoveel is duidelijk.

Is de kern die David Hubert ter beschikking heeft voldoende kwalitatief voor het spel dat hij wil spelen? "Vandaag niet. Zo simpel is het. We zijn er niet in geslaagd de oplossingen te vinden die we zochten."

Te weinig lengte

"Maar het is ook aan ons, de staf, om daaraan te werken op training", klonk het vorige week al na de nederlaag tegen Union SG. Met wedstrijden tegen Antwerp en volgende week Genk op komst geen sinecure, zoveel is duidelijk.

“De jongens kunnen daar niets aan doen, maar over het hele veld hebben we weinig lengte. Zeker nu we het nog zonder Charlie Ikwuemesi moeten stellen."

Versterkingen nodig?

"Ik hoop dat we ons nog versterken", lanceerde hij op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen Antwerp een nieuwe kreet om versterking. Het zal aan de Leuvense top zijn om zo snel mogelijk met nieuwe spelers te gaan komen.

Antwerp - OH Leuven is op zondagavond te volgen op Voetbalkrant.com. De wedstrijd begint om 19.15 uur en ook wij zijn uiteraard zoals steeds in het stadion.