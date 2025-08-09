Een terugkeer naar Anderlecht? Nicolas Frutos houdt de deur open, maar...

Voor de derby tegen Charleroi heeft Nicolas Frutos gesproken op de RTBF. De technisch directeur van La Louvière had het over heel wat verschillende zaken.

Nicolas Frutos, voormalig aanvaller van Anderlecht en sinds twee jaar technisch directeur van La Louvière, werd door RTBF geïnterviewd in aanloop naar de derby tegen Charleroi. Hij sprak over zijn rol naast coach Fred Taquin.

"Ik geef hem geen advies: Fred Taquin en ik, we zijn in een uitwisseling. Ik heb op hoog niveau gespeeld en ik ben hier om hem te helpen met bepaalde details die hij niet heeft meegemaakt. Hij wordt omringd door een zeer competente staf en ik bemoei me er niet mee. Ik meng me niet in zijn beslissingen. Jesper Fredberg die met Brian Riemer communiceerde via een oortje? Dat zou ik niet doen... maar iedereen heeft zijn eigen manier van werken", legde hij uit.

Voor hem is het 'een wedstrijd zoals elke andere'. "De wedstrijd van het jaar voor de Wolven? Helemaal niet! Elke wedstrijd, elke week, zal onze wedstrijd van het jaar zijn. Voor de supporters is een derby altijd een speciale wedstrijd en voor de spelers zijn het opwindende duels om te spelen."

Het is onmogelijk om zijn verbondenheid met Anderlecht te vermijden. "Iedereen weet het: Anderlecht is de club van mijn hart... en zal dat altijd blijven! Argentijnen zijn heel trouw. In Argentinië zeggen ze dat er slechts twee dingen zijn die je voor het leven hebt: je moeder en je club! Mijn hele familie steunt Anderlecht, inclusief mijn kinderen."

En een terugkeer naar de Paars-Witten? Hij sluit de deur niet, maar haast zich niet. "Terugkeren naar Anderlecht? Misschien ooit... maar niet meteen: ik zou niet beter kunnen zijn dan waar ik vandaag ben."