Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

Het Belgisch voetbal blijft ook dit weekend exclusief te zien via de app van DAZN. De rechtenhouder kocht de beeldrechten voor de periode 2025-2030 en probeerde die door te verkopen aan Telenet, Proximus, Orange en TV Vlaanderen. Tot nu toe blijft een akkoord uit.

De sportrechtenmarkt is intussen fors afgekoeld. DAZN betaalde in totaal zo’n 90 miljoen euro voor het pakket, waarvan 79 miljoen voor de live-rechten. Dat is 8 procent minder dan in de vorige cyclus, maar de telecomoperatoren vinden dat de doorverkoopprijs onvoldoende gedaald is.

Willen telco's wel een akkoord?

Vorige week deed DAZN een nieuw voorstel tegen een gevoelig lagere prijs. De telecomoperatoren bespraken dat intern, maar een concreet tegenvoorstel kwam er nog niet. Telenet en Orange blijven vaag, terwijl Proximus zegt dat een deal enkel mogelijk is binnen de “economische realiteit”.

Bij DAZN heerst twijfel of de telecomspelers echt een akkoord willen. Ondertussen verliezen de rechten elke week aan commerciële waarde, want steeds meer kijkers nemen rechtstreeks een abonnement bij DAZN. Die klanten keren wellicht niet terug naar hun oude tv-aanbieder.

Hoe lang nog?

Voor de telecombedrijven zijn sportrechten sowieso verlieslatend, weet HLN. Ze dienen vooral als lokmiddel om klanten aan tv- en internetformules te binden, maar door de digitale omslag neemt het belang van traditionele kabeltelevisie af.

DAZN kan de investering in het Belgisch voetbal niet terugverdienen met alleen app-abonnees. Zonder de miljoenen van de telecomoperatoren dreigt het project financieel onhoudbaar te worden.