Johan Boskamp spreekt klare taal over de Europese zeges van Club Brugge en Anderlecht

Club Brugge en Anderlecht wonnen deze week hun Europese wedstrijd. En daar heeft analist Johan Boskamp een duidelijke mening over.

Johan Boskamp volgde woensdagavond de wedstrijd van Club Brugge op televisie. Hij vond blauwzwart ondanks de zege niet overtuigend. Ze mogen volgens de Nederlander blij zijn dat ze Simon Mignolet hadden, anders werd er niet gewonnen.

Met de inkomsten van Ardon Jashari moeten ze zeker twee goede transfers doen, zo oordeelt Boskamp. “Het zal nodig zijn, want in Salzburg merkte je dat ze verzwakt zijn ten opzichte van vorig seizoen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

En Boskamp ziet wat gebeuren. “Ik verwacht dat ze nog stevig gaan uitpakken op de transfermarkt. Kapitaal is er genoeg, maar nu moeten ze zien dat die centjes ook gaan renderen op het veld. Ik ben benieuwd wie ze gaan halen en wat ze bereid zijn te betalen.”

En dan is er nog Anderlecht. Die wedstrijd op donderdag heeft Boskamp niet gezien. “Daar kijk ik pas naar als ze in de poulefase geraken. Aan een 3-0 tegen een cluppie als Tiraspol hecht ik weinig waarde. Hopelijk zij ook niet.”

Volgende week staan de terugwedstrijden voor Club Brugge en RSC Anderlecht op de agenda en weten we of zij doorstoten naar de volgende ronde van hun respectievelijke Europese competitie.