Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

Foto: © photonews

Het moest Nicky Hayen ook eens uitgelegd worden. Plots ging de vierde scheidsrechter in het midden van de Brugse derby met de VAR bellen. Er was immers een technische storing.

Er waren 53 minuten gespeeld in de derby tussen Club Brugge en Cercle Brugge. Ludovit Reis dacht vroeg in de tweede helft de ban te breken door de lage voorzet van Bjorn Meijer tegen de touwen te jagen. Dat was verkeerd gedacht, want assistgever Meijer stond duidelijk buitenspel. Dat was ook de beslissing van het scheidsrechterlijke team ter plekke.

Die beslissing moest uiteraard wel gecheckt worden door de VAR en hierbij dook een probleem op. Het nam enige tijd in beslag en in de commentaarcabine van DAZN kregen ze door hoe dat kwam. "De VAR is zelfs onbeschikbaar. We horen net van onze regisseur dat de vierde scheidsrechter de gsm heeft bovengehaald en met Tubeke aan het telefoneren is."

D'Hondt legt het uit aan coaches Club en Cercle

Het lijkt ietwat komisch, maar dit was wel degelijk wat er gebeurde in het competitietreffen tussen Club en Cercle. Scheidsrechter Lothar D'Hondt legde aan de coaches uit wat er aan de hand was. Vierde scheidsrechter Kevin Van Damme telefoneerde ondertussen naar Brent Staessens, die aangeduid was als de VAR voor deze wedstrijd.

"Het back-up plan is de lijn openleggen via iPhone naar Tubeke. Beetje reclame maken voor de airpods", klonk het nog bij DAZN. Dat laatste was niet gelogen, want Kevin Van Damme verscheen inderdaad langs de lijn met witte airpods in zijn oren. Zo was er dan toch nog een vorm van communicatie mogelijk tussen Brugge en Tubeke.

Weinig andere oplossingen in Brugse derby

Het komt wat amateuristisch over, maar veel andere oplossingen waren uiteraard niet voorhanden. Al bij al hoefde er nu ook niet zo lang gewacht te worden op duidelijkheid over het uiteindelijk ongeldige doelpunt van Reis. 

Club Brugge
Cercle Brugge

