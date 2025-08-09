Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xabi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xabi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De contractverlenging is binnen voor Thibaut Courtois, maar Real Madrid beseft dat de Belgische doelman zijn carrière niet eeuwig kan rekken. Er wordt daarom ook gedacht aan het post-Courtois-tijdperk.

Thibaut Courtois ligt nog onder contract bij de Koninklijke tot 2026 en zou nu ook zijn wens in vervulling zien gaan om er nog minstens een jaartje bij te doen. Zo zou hij al tot zijn 35ste bij Real kunnen blijven keepen. Een paar dagen geleden raakte ook bekend dat de Rode Duivel bij de tien genomineerden hoort voor de Yashin Trofee.

Niets dan goed nieuws dus, maar ondertussen is Real Madrid zich volop aan het voorbereiden voor het leven na Courtois. Ook bij hem beginnen de jaren te tellen. Ze beseffen in de Spaanse hoofdstad dat ze niet eeuwig op hem zullen kunnen blijven rekenen. Er wordt dus werk gemaakt van de opvolging en er komt al een kandidaat in aanmerking.

Alonso praat met Ter Stegen over opvolging Courtois

Volgens de digitale krant E-Notícies heeft deze denkoefening voor een opvallend onderhoud gezorgd. Xabi Alonso, de man die Leverkusen naar de titel loodste en nu trainer is van de club waar hij ook als speler furore maakte, zou uitgerekend Marc-André ter Stegen gecontacteerd hebben. Dat is nog altijd de doelman van Barcelona.

De trainer van Real heeft dus gepraat met de doelman van Barcelona. Het gespreksonderwerp was dan weer Alexander Nübel, de door Bayern aan Stüttgart uitgeleende keeper. De Duitser zou op de lange termijn in aanmerking komen om Thibaut Courtois te vervangen bij Real. Alonso wou de mening van Ter Stegen over Nübel horen.

Blijft Ter Stegen aanvoerder van Barça of niet?

Nübel is dus een landgenoot van Ter Stegen, die wel wat over hem zal kunnen vertellen hebben. Ondertussen eist ook Ter Stegen in Spanje de nodige aandacht op, door de aanhoudende heisa rond de aanvoerdersband bij Barça.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
VFB Stuttgart
Barcelona
Marc-Andre ter Stegen
Xabi Alonso
Alexander Nübel

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Lammens

12:30
'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

12:30
1
🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

12:00
1
Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde" Reactie

Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde"

11:45
1
Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

11:30
LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

11:00
Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

11:00
LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

10:26
Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven Reactie

Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven

10:15
De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

10:30
1
Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

10:00
1
DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

09:30
9
Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

09:00
'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

08:40
Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco? Analyse

Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco?

08:00
📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

08:20
8
Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

07:00
Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

06:30
Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

06:00
"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

23:40
8
David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

23:20
1
Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

22:41
Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

23:00
Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

22:30
3
CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

22:02
4
Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

21:30
Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

21:40
9
🎥 KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen Reactie

🎥 KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen

21:13
Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

21:20
'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

21:10
Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

21:00
Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

20:12
Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

20:30
6
🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder Reactie

🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder

19:15
🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

19:30
8
Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers Reactie

Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers

18:45
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 1
Bayern München Bayern München 22/08 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 23/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23/08 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23/08 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/08 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 24/08 1. FC Köln 1. FC Köln
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 24/08 Hamburger SV Hamburger SV

Nieuwste reacties

Paa'ke Paa'ke over Westerlo - KV Mechelen: -1 Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League BlueWhiteSky BlueWhiteSky over "Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in Dantie Dantie over 🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn" TIGERMANIA TIGERMANIA over CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans Frosties Frosties over 'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd' Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief" Green kill Green kill over Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde" Johnnie Walker Johnnie Walker over Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog" FranskeVRooij FranskeVRooij over 📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved