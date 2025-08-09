Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xabi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

De contractverlenging is binnen voor Thibaut Courtois, maar Real Madrid beseft dat de Belgische doelman zijn carrière niet eeuwig kan rekken. Er wordt daarom ook gedacht aan het post-Courtois-tijdperk.

Thibaut Courtois ligt nog onder contract bij de Koninklijke tot 2026 en zou nu ook zijn wens in vervulling zien gaan om er nog minstens een jaartje bij te doen. Zo zou hij al tot zijn 35ste bij Real kunnen blijven keepen. Een paar dagen geleden raakte ook bekend dat de Rode Duivel bij de tien genomineerden hoort voor de Yashin Trofee.

Niets dan goed nieuws dus, maar ondertussen is Real Madrid zich volop aan het voorbereiden voor het leven na Courtois. Ook bij hem beginnen de jaren te tellen. Ze beseffen in de Spaanse hoofdstad dat ze niet eeuwig op hem zullen kunnen blijven rekenen. Er wordt dus werk gemaakt van de opvolging en er komt al een kandidaat in aanmerking.

Alonso praat met Ter Stegen over opvolging Courtois

Volgens de digitale krant E-Notícies heeft deze denkoefening voor een opvallend onderhoud gezorgd. Xabi Alonso, de man die Leverkusen naar de titel loodste en nu trainer is van de club waar hij ook als speler furore maakte, zou uitgerekend Marc-André ter Stegen gecontacteerd hebben. Dat is nog altijd de doelman van Barcelona.

De trainer van Real heeft dus gepraat met de doelman van Barcelona. Het gespreksonderwerp was dan weer Alexander Nübel, de door Bayern aan Stüttgart uitgeleende keeper. De Duitser zou op de lange termijn in aanmerking komen om Thibaut Courtois te vervangen bij Real. Alonso wou de mening van Ter Stegen over Nübel horen.

Blijft Ter Stegen aanvoerder van Barça of niet?

Nübel is dus een landgenoot van Ter Stegen, die wel wat over hem zal kunnen vertellen hebben. Ondertussen eist ook Ter Stegen in Spanje de nodige aandacht op, door de aanhoudende heisa rond de aanvoerdersband bij Barça.