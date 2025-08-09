Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers

Club Brugge heeft de Brugse derby met 2-0 gewonnen van Cercle Brugge. De eerste helft van blauw-zwart was opnieuw niet om over naar huis te schrijven.

Met Stankovic en Sandra in de basis roteerde Nicky Hayen in de Brugse derby, maar dat leek niet meteen goed uit te pakken. De Vereniging domineerde en Club kwam maar tot één echte poging voor de rust.

Cercle vergat zijn kansen dan weer af te maken en verloor vijf minuten voor de rust ook nog Kakou na een rode kaart. Na de rust sloeg Club toe dankzij Vanaken en Tzolis en zo werd het toch nog een makkelijke zege.

Hayen niet tevreden na winst in Brugse derby

Nicky Hayen was uiteraard niet tevreden met die eerste helft. De eerste veertig minuten waren we nergens, de eerste zes minuten speelde zich volledig af in onze zestien. Ook met tien waren we nergens, want zelfs tegen tien maakten we het onszelf niet gemakkelijk."

"We moeten deze wedstrijd zo snel mogelijk achter ons laten. Niet vergeten, want we moeten er wel uit leren. Uiteindelijk zijn de punten het belangrijkste, zeker aan het begin van een nieuwe competitie."

"We mogen blij zijn dat we zes punten hebben uit drie wedstrijden, zeker met het programma dat ons nog te wachten staat. Ik ben blij met de drie punten, maar niet met het geleverde spel", besloot Hayen.