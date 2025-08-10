De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

Standard wil dit seizoen meer dan ooit een stap vooruit zetten. De komst van Marc Wilmots als sportief directeur is een heel belangrijke schakel in dat proces.

Giacomo Angelini heeft Standard een heel mooie dienst bewezen door een kapitaalsverhoging van 28 miljoen euro door te voeren en nieuwe eigenaar te worden.

De grote schuldenlast is weg, waardoor alles klaar staat om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Volgens analist Alexandre Teklak zullen tegen het einde van de zomer nog meer nieuwe investeerders volgen.

Daarnaast is er dan ook de komst van sportieve baas Marc Wilmots. Hij heeft hoe dan ook nog tijd nodig, maar heeft volgens de analist al heel wat zinvolle zaken gedaan.

Marc Wilmots zorgt voor discretie bij Standard

“Wilmots heeft met zijn transfers zeer snel en discreet gehandeld, de pers kwam altijd te laat, wat positief is, want vroeger wist iedereen meteen altijd alles over iedereen”, zegt Teklak aan De Zondag.

“Hij koos voor spelers met wie de supporters zich kunnen identificeren en liet zich niet in verlegenheid brengen door makelaars. Ik vind dat hij coherent is geweest. Er zijn nu meer verschillende profielen, meer creatieve spelers die meer spelopties bieden dan vorig seizoen.”

Maar de puzzel is nog niet helemaal gelegd. Zo zit je nog met spelers die fysiek nog niet honderd procent zijn. “De coach moet ook nog zijn groep ontdekken, wie het best past bij wie. Tot nu toe zijn er te veel momenten geweest dat Standard er niet in slaagde het spel te controleren”, besluit Teklak.

Volg Standard - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

