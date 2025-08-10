📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

Galatasaray heeft voorlopig afgezien van een transfer van doelman Senne Lammens. De Turkse topclub toonde concrete interesse, maar ziet af van verdere onderhandelingen vanwege de financiële eisen van Royal Antwerp FC.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Galatasaray geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Senne Lammens, die momenteel onder contract staat bij Royal Antwerp FC.

The Great Old zou echter een transfersom van 20 miljoen euro hebben geëist, aangevuld met 5 miljoen euro aan prestatiegebonden bonussen. Deze vraagprijs wordt door Galatasaray als buitensporig beschouwd.

De Turkse landskampioen heeft naar verluidt al aanzienlijke middelen aangewend voor de recente transfer van Victor Osimhen, waardoor de financiële ruimte voor bijkomende toptransfers beperkt is. In dat licht werd de interesse in Lammens, hoe serieus ook, voorlopig geparkeerd.

Antwerp blijft vasthouden aan vraagprijs voor Lammens

Royal Antwerp FC lijkt niet van plan om de vraagprijs voor Lammens te herzien. De club beschouwt de jonge doelman als een belangrijke speler en wil enkel meewerken aan een vertrek indien de financiële voorwaarden volledig worden ingevuld.

Lammens wordt volgens Transfermarkt momenteel gewaardeerd op 9 miljoen euro. Hij heeft op de Bosuil nog een contract tot 2027. De doelman geniet belangstelling van meerdere Europese clubs en zou in een later stadium alsnog een transfer kunnen maken.