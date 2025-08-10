📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Galatasaray heeft voorlopig afgezien van een transfer van doelman Senne Lammens. De Turkse topclub toonde concrete interesse, maar ziet af van verdere onderhandelingen vanwege de financiële eisen van Royal Antwerp FC.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Galatasaray geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Senne Lammens, die momenteel onder contract staat bij Royal Antwerp FC.

The Great Old zou echter een transfersom van 20 miljoen euro hebben geëist, aangevuld met 5 miljoen euro aan prestatiegebonden bonussen. Deze vraagprijs wordt door Galatasaray als buitensporig beschouwd.

De Turkse landskampioen heeft naar verluidt al aanzienlijke middelen aangewend voor de recente transfer van Victor Osimhen, waardoor de financiële ruimte voor bijkomende toptransfers beperkt is. In dat licht werd de interesse in Lammens, hoe serieus ook, voorlopig geparkeerd.

Antwerp blijft vasthouden aan vraagprijs voor Lammens

Royal Antwerp FC lijkt niet van plan om de vraagprijs voor Lammens te herzien. De club beschouwt de jonge doelman als een belangrijke speler en wil enkel meewerken aan een vertrek indien de financiële voorwaarden volledig worden ingevuld.

Lammens wordt volgens Transfermarkt momenteel gewaardeerd op 9 miljoen euro. Hij heeft op de Bosuil nog een contract tot 2027. De doelman geniet belangstelling van meerdere Europese clubs en zou in een later stadium alsnog een transfer kunnen maken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Galatasaray
Senne Lammens

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Lammens

08:40
David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

23:20
1
Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

10:00
1
DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

09:30
3
Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

09:00
'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

08:40
Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco? Analyse

Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco?

08:00
Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

06:00
Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

07:00
"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

23:40
6
Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

06:30
Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

22:41
Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

23:00
Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

22:30
3
Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

21:30
KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen Reactie

KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen

21:13
Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

21:20
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

13:00
Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

21:40
9
CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

22:02
3
Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

20:12
Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

20:30
6
'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

21:10
Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

21:00
🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder Reactie

🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder

19:15
🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

19:30
8
Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers Reactie

Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers

18:45
8
Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

18:00
3
Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

20:00
3
RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

19:00
5
Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

17:59
Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

18:45
Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

18:30
Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

17:30
Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

18:03
Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

12:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij" arteveldestad arteveldestad over Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is" bompi55 bompi55 over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League mister d mister d over Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte? Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Cercle Brugge: 2- Essevee for ever Essevee for ever over Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen Dan the Man Dan the Man over Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers Bemmer Bemmer over 📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over "Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in Paa'ke Paa'ke over Westerlo - KV Mechelen: -1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved