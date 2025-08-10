Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

Union toonde zowel goede als minder goede dingen tijdens hun 2-3 overwinning op bezoek bij KAA Gent. Sébastien Pocognoli was niet al te blij met wat hij zag van zijn team, al was hij wel tevreden met het resultaat uiteraard.

In de Planet Group Arena had Union SG alle troeven om een rustig einde van de wedstrijd te beleven. De Brusselaars leidden met 0-3 dankzij drie stilstaande fases. Maar de bezoekers lieten de Buffalo's heropleven met twee doelpunten in de laatste tien minuten.

Gemengde reactie

Sébastien Pocognoli kwam dan ook met een gemengde reactie. "Ik ben tevreden met de zege en de drie punten. Het is een goede prestatie om 0-3 op voorsprong te komen tegen KAA Gent, dat toch een kanshebber is voor de top-6 en de nodige kwaliteiten heeft."

"Gent is een kwalitatief team, er zit enorm veel potentieel in deze kern. Maar we moeten daar ook mee omgaan. Het tweede tegendoelpunt is een manco aan management en maturiteit. De matchen gaan nog intenser worden in september en elk foutje zal worden afgestraft."

Pocognoli niet tevreden

"Na het seizoen dat we vorig seizoen draaiden, kunnen we hier niet tevreden mee zijn. Het kan goed lijken, maar ik weet wat mijn team kan en het was op sommige momenten niet genoeg."

"Dat is mijn standpunt, de spelers weten het: we mogen niet alleen tevreden zijn met de overwinning. Er waren op sommige momenten te veel tekortkomingen. Ik ben niet tevreden over de kwaliteit."