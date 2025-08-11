Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

Sinds 1 juli is Axel Witsel transfervrij, maar van overhaaste beslissingen wil de ervaren middenvelder niets weten. De 36-jarige Belg heeft de voorbije weken rustig alle opties afgewogen en zou nu een aanbod van het Italiaanse Udinese naast zich hebben neergelegd.

Witsel wil zijn loopbaan niet zomaar laten uitdoven. Hij mikt nog altijd op een plaats in de selectie van bondscoach Rudi Garcia voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarvoor wil hij vooral één ding: regelmatige speeltijd bij zijn nieuwe club.

Na drie seizoenen bij Atlético Madrid kent de Luikenaar de Spaanse competitie door en door. Het is dan ook geen verrassing dat hij zijn zinnen heeft gezet op een verlengd verblijf in La Liga. Volgens Het Nieuwsblad zijn de gesprekken met Girona inmiddels in een vergevorderd stadium.

Nog twee seizoenen?

De Catalaanse club, momenteel een vaste waarde in de Spaanse eerste klasse, kan Witsel niet alleen speelminuten bieden, maar ook de kans om op hoog niveau te blijven presteren. Het plan zou zijn om een contract voor twee seizoenen te tekenen.

Voor Girona zou de komst van Witsel een extra troef zijn in hun ambitie om zich definitief in de subtop van Spanje te nestelen. De ervaring en rust van de 130-voudige Rode Duivel passen perfect bij hun huidige kern.

Girona maakt sinds 2017 deel uit van de City Football Group, die ook eigenaar is van onder meer Manchester City. Een netwerk dat Witsel mogelijk nog extra kansen en visibiliteit kan bieden in de slotfase van zijn carrière.

