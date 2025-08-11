Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot"

Zulte Waregem pakte zondagnamiddag uit met een stevige stunt op RSC Anderlecht. De promovendus won in het Lotto Park met 2-3.

Op bezoek bij RSC Anderlecht de overwinning pakken. Het seizoen van nieuwkomer Zulte Waregem lijkt met deze stuntzege nu al een groot succes.

Lukas Willen, die voor het eerst in het basiselftal van Essevee stond, reageert enorm blij na deze fantastische overwinning voor zijn team. Vooral de manier waarop dat gebeurde maakt het volgens Willen alleen maar nog mooier.

“Zo’n knotsgekke slotfase heb ik nog maar weinig meegemaakt”, vertelt de 22-jarige speler aan Het Laatste Nieuws. Al gaf zijn team wel tot twee keer toe een voorsprong weer weg.

Stunten tegen Club Brugge

“Dat is inderdaad zuur. Toch vind ik dat maar een voetnoot, want we scoren drie keer op het veld van Anderlecht. Dat is maar weinig ploegen gegeven”, klinkt het nog.

De zege zorgt vooral voor veel vertrouwen richting komend weekend. Zaterdag is Club Brugge te gast in de Elindus Arena voor een West-Vlaamse derby. “Het zou mooi zijn om dit kunstje te herhalen. We gaan proberen om het hen zo moeilijk mogelijk te maken”, aldus Willen.