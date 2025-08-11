Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

Club Brugge speelt dinsdagavond de terugwedstrijd tegen RB Salzburg in de derde voorronde van de UEFA Champions League. Trainer Nicky Hayen had op zijn persconferentie nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson.

Na de 0-1-zege in Oostenrijk verdedigt Club Brugge dinsdag een nipte bonus in het Jan Breydelstadion tegen RB Salzburg. De Bruggelingen zijn vastberaden om de kwalificatie voor de play-offs van de Champions League veilig te stellen.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel gaf trainer Nicky Hayen een update over de fysieke toestand van enkele spelers. Joel Ordonez, die recent gelinkt werd aan een transfer naar Olympique Marseille, trainde mee maar zal uit voorzorg niet in actie komen.

“Het is geen eenvoudige situatie met Ordonez, maar op training loopt het best oké”, aldus Hayen. De Ecuadoriaanse verdediger zat ook tegen Cercle Brugge niet in de selectie van blauwzwart. Buiten Skoras is iedereen fit.

Gustaf Nilsson in wedstrijdkern van Club Brugge

Positief nieuws kwam er over Gustaf Nilsson. De Zweedse spits, die herstelt van een achillespeesblessure, trainde vandaag mee in het Belfius Basecamp en maakt deel uit van de wedstrijdkern.

Zijn eventuele invalbeurt zou een welkome aanvallende impuls kunnen betekenen, zeker gezien de fysieke intensiteit van het duel tegen Salzburg. De Oostenrijkse tegenstander liet zich in de heenmatch weinig indrukwekkend zien, maar blijft een gevaarlijke opponent met snelle flankspelers en een hoge pressingstijl.