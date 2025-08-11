Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christos Tzolis blijft ook dit seizoen een cruciale pion in het elftal van Club Brugge. Ondanks zijn uitstekende prestaties wijst coach Nicky Hayen op een belangrijk aandachtspunt: de verdedigende discipline van de Griekse aanvaller.

Sinds zijn komst van Fortuna Düsseldorf in de zomer van 2024 heeft Christos Tzolis zich ontpopt tot een van de meest bepalende spelers bij Club Brugge. Met 21 doelpunten en 16 assists in zijn eerste seizoen, en een sterke start in het huidige seizoen, is zijn impact onmiskenbaar.

Op 14 juli verlengde hij zijn contract tot medio 2029, waarmee hij zich definitief profileert als een dragende kracht binnen de ploeg. Coach Nicky Hayen is vol lof over de inzet en mentaliteit van Tzolis, maar benadrukt dat er nog werkpunten zijn.

“Hij ligt heel goed in de groep en werkt keihard. Het is een modelprof,” aldus Hayen na de wedstrijd tegen Cercle Brugge in Het Belang van Limburg. “Af en toe moeten we hem nog wijzen op zijn verdedigende taken, maar ook daarin zet Christos stappen (glimlacht).”

Tzolis blijft groeien, maar defensieve taken blijven aandachtspunt

De afhankelijkheid van Club Brugge van Tzolis is groot. In vijf wedstrijden dit seizoen was hij al goed voor drie doelpunten en één assist. Zijn rol als aanvallende motor is evident, maar Hayen wil ook dat hij zijn steentje bijdraagt in de organisatie.

De contractverlenging van Tzolis kwam er ondanks concrete interesse uit het buitenland, waaronder een bod van circa 30 miljoen euro. Club Brugge weigerde echter te onderhandelen en beschouwt hem als een van de sleutelspelers van het elftal.

Met het oog op de Champions League en de titelambities van blauwzwart blijft het optimaliseren van Tzolis’ bijdrage in verdediging een prioriteit. Hayen lijkt vastberaden om zijn sterspeler niet alleen te laten schitteren in de aanval, maar ook te laten groeien in zijn rol binnen het collectief.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Red Bull Salzburg live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30 (12/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Red Bull Salzburg
Nicky Hayen
Christos Tzolis

Meer nieuws

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

14:21
2
Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

21:20
Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

21:00
'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

13:30
2
Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

20:40
'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto'

16:30
5
'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

20:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Van Den Bosch - Moreira - De Ketelaere - Loader - Pietuszewski - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Van Den Bosch - Moreira - De Ketelaere - Loader - Pietuszewski - Angulo

17:40
Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

19:40
3
📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

19:20
Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk

Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk

19:00
1
Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot"

Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot"

17:20
1
Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend

Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend

18:40
2
Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

18:20
3
Minstens 30 miljoen euro? 'Rode Duivel in beeld om ploegmaat van CDK te worden'

Minstens 30 miljoen euro? 'Rode Duivel in beeld om ploegmaat van CDK te worden'

17:00
"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

18:00
3
'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

17:40
9
Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

07:40
5
Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak

Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak

16:00
1
Philippe Albert ziet gevolgen op lange termijn voor zure nederlaag van Anderlecht

Philippe Albert ziet gevolgen op lange termijn voor zure nederlaag van Anderlecht

15:30
2
Nilson Angulo moet met beide voeten op de grond blijven... en bij Anderlecht blijven Analyse

Nilson Angulo moet met beide voeten op de grond blijven... en bij Anderlecht blijven

15:00
'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro'

'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro'

14:40
8
📷 'Onderhandelingen gaan goede richting uit: Zulte Waregem mikt op nieuwe flankaanvaller'

📷 'Onderhandelingen gaan goede richting uit: Zulte Waregem mikt op nieuwe flankaanvaller'

14:00
Achter gesloten deuren lukt het wel: Cercle Brugge scoort driemaal in nipte zege tijdens oefenwedstrijd

Achter gesloten deuren lukt het wel: Cercle Brugge scoort driemaal in nipte zege tijdens oefenwedstrijd

13:10
Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

13:00
7
Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

12:50
Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

12:40
14
Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

12:20
David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

12:10
4
Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

12:00
22
Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

11:50
Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

11:20
14
Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

11:00
1
La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

10:50
1
Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

10:30
14
Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Derde voorronde (Terug)
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 12/08 Rangers FC Rangers FC

Nieuwste reacties

J K J K over Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk See you Essevee See you Essevee over Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot" YoniVL YoniVL over 'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch' Jasperd Jasperd over Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen YoniVL YoniVL over 'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet' SevenEleven SevenEleven over "Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK Gone D'OL Gone D'OL over Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson Zonnebankfrank knh Zonnebankfrank knh over Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved