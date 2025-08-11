Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

Christos Tzolis blijft ook dit seizoen een cruciale pion in het elftal van Club Brugge. Ondanks zijn uitstekende prestaties wijst coach Nicky Hayen op een belangrijk aandachtspunt: de verdedigende discipline van de Griekse aanvaller.

Sinds zijn komst van Fortuna Düsseldorf in de zomer van 2024 heeft Christos Tzolis zich ontpopt tot een van de meest bepalende spelers bij Club Brugge. Met 21 doelpunten en 16 assists in zijn eerste seizoen, en een sterke start in het huidige seizoen, is zijn impact onmiskenbaar.

Op 14 juli verlengde hij zijn contract tot medio 2029, waarmee hij zich definitief profileert als een dragende kracht binnen de ploeg. Coach Nicky Hayen is vol lof over de inzet en mentaliteit van Tzolis, maar benadrukt dat er nog werkpunten zijn.

“Hij ligt heel goed in de groep en werkt keihard. Het is een modelprof,” aldus Hayen na de wedstrijd tegen Cercle Brugge in Het Belang van Limburg. “Af en toe moeten we hem nog wijzen op zijn verdedigende taken, maar ook daarin zet Christos stappen (glimlacht).”

Tzolis blijft groeien, maar defensieve taken blijven aandachtspunt

De afhankelijkheid van Club Brugge van Tzolis is groot. In vijf wedstrijden dit seizoen was hij al goed voor drie doelpunten en één assist. Zijn rol als aanvallende motor is evident, maar Hayen wil ook dat hij zijn steentje bijdraagt in de organisatie.

De contractverlenging van Tzolis kwam er ondanks concrete interesse uit het buitenland, waaronder een bod van circa 30 miljoen euro. Club Brugge weigerde echter te onderhandelen en beschouwt hem als een van de sleutelspelers van het elftal.

Met het oog op de Champions League en de titelambities van blauwzwart blijft het optimaliseren van Tzolis’ bijdrage in verdediging een prioriteit. Hayen lijkt vastberaden om zijn sterspeler niet alleen te laten schitteren in de aanval, maar ook te laten groeien in zijn rol binnen het collectief.