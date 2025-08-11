OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

Oud Heverlee Leuven is met één op negen zeer povertjes gestart aan de competitie. Mogelijks komt er nog versterking voor het team van David Hubert, maar op maandag viel er vooralsnog enkel een vertrekker te melden. Ayumu Ohata keert terug naar zijn thuisland.

Met een gelijkspel tegen Charleroi, waarin het een dubbele voorsprong verspeelde in de laatste minuten, en nederlagen tegen Union en Antwerp, bengelt Oud Heverlee Leuven onderaan het klassement met één schamel puntje.

Komende vrijdag zoeken de troepen van David Hubert verder naar een eerste competitiezege. Op vrijdagavond spelen ze gastheer voor Racing Genk, dat ook nog niet wist te winnen dit seizoen.

OHL zal die wedstrijd afwerken zonder Ayumu Ohata. De Japanse verdediger keert terug naar zijn thuisland. Dat heeft de eersteklasser zelf gecommuniceerd via de officiële kanalen.

Ohata kwam tijdens de wintermercato over van Urawa Red Diamonds. Vorig seizoen mocht hij nog vijf keer opdraven in de Jupiler Pro League. Maar dit seizoen kwam hij nog niet in actie. En dus verlaat Ohata OHL alweer na amper een half jaar.

In Japan gaat de 24-jarige Ohata voetballen bij Cerezo Osaka. Het gaat om een definitieve transfer. Zijn ex-ploegmaats hopen om vrijdag de zwakke competitiestart door te spoelen met een zege tegen Racing Genk.