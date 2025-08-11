Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk

Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk
KRC Genk staat helemaal onderin de rangschikking van de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Thorsten Fink haalt slechts 1 op 9 dit seizoen.

KRC Genk blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Dat was vorig seizoen al zo in de play-offs en zet zich nu ook verder in het nieuwe seizoen. Thorsten Fink moet dan ook dringend ingrijpen, of het loopt helemaal fout.

Volgens Hein Vanhaezebrouck moet Genk in de eerste plaats anders gaan voetballen, veel meer doelgericht. “Ik lees na elke match dat ze zeggen dat ze goed hebben gespeeld, maar dan denk ik: ho!”, zegt de analist heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Veel bewegen en balbezit hebben, daar maken de tegenstanders zich niet druk om. Denk maar aan wat Fink geïrriteerd zei na de match op Antwerp, dat zijn tegenstander te defensief speelt voor een ploeg die in de top zes wil eindigen.

Thorsten Fink moet anders voetballen met KRC Genk

“Als je zoiets al moet aankaarten, val je toch uit je rol. Ik heb heel mijn leven tegen lage blokken moeten spelen, maar ik heb dat nooit iemand verweten. Iedereen mag doen wat hij wil”, is Vanhaezebrouck duidelijk.

De cijfers liegen er niet om. “Qua expected goals is Genk al elke keer afgetroefd. Tegen Club had het er 2,07 tegenover 2,93. Tegen Antwerp 0,93 tegenover 0,98. En nu 1,14 tegenover 1,61. Standard heeft gewoon verdiend gewonnen.”

En dan is er nog Tolu Arokodare die iedere keer op de bank moet beginnen. “Ik weet wel dat het plan is om hem te verkopen, en ik snap dat je Oh vertrouwen wil geven. Maar zolang Tolu hier rondloopt, kan je hem maar beter gebruiken. En dan hopen dat die nieuwe spits, Aaron Bibout, die toch ook 1m93 is, op termijn hetzelfde kan brengen.”

