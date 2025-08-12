Analyse Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten

Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten
Foto: © photonews
Kasper Dolberg is op dit moment nog niet in topvorm, maar staat al op vier doelpunten in dit seizoensbegin. Zelfs zonder zijn beste niveau te halen, levert hij rendement. Dat toont zijn intrinsieke klasse als afwerker - iets waar Anderlecht bitter weinig alternatieven voor heeft.

Sportief gezien kan paars-wit zich moeilijk permitteren om het seizoen verder af te werken met Adriano Bertaccini als eerste spits. De jonge Belg brengt enorm veel energie en zet hoog druk, maar is niet de man die de aanval zal dragen. Hij is geen aanspeelpunt, maar iemand die je in de diepte moet aanspelen. Aangezien Anderlecht hoog wil spelen, zal de ruimte daarvoor er niet altijd zijn.

Ideaal gezien speelt Bertaccini naast Dolberg, waar hij met zijn loopvermogen en pressing het werk van de Deen kan aanvullen. Zonder Dolberg als rustpunt en targetman dreigt Bertaccini te verdwijnen in een strijd die hij fysiek en qua ervaring nog niet kan winnen.

Alternatieven overtuigen niet

Anderlecht heeft weliswaar Vazquez in de kern, maar die heeft al laten zien dat hij niet het verschil maakt. Mihajlo Cvetkovic zit nog bij de RSCA Futures en is simpelweg niet klaar om nu al als basisspits in de Jupiler Pro League te fungeren.

Dolberg beschikt over iets unieks binnen de selectie: hij heeft het Anderlecht-DNA dat de fans zo belangrijk vinden. Technisch verzorgd, rustig in de afwerking en met momenten van pure klasse. In een periode waarin de club supporters achter zich wil krijgen, is zo’n profiel goud waard.

Een introverte sleutelspeler

Besnik Hasi moet Dolberg wel volledig mee krijgen in zijn manier van spelen, en dat is niet eenvoudig. De Deen is introvert, moeilijk te lezen, en laat zelden in zijn emoties kijken. Maar als hij zich goed voelt en het vertrouwen krijgt, kan hij op cruciale momenten dat broodnodige rustpunt zijn vooraan.

Om het maximale uit Dolberg te halen, moet er beweging en infiltratie rond hem zijn. Een statisch aanvallend plan maakt zijn rol minder effectief. Zonder dat soort ondersteuning is de kans groot dat hij in wedstrijden wegvalt, zoals tegen Zulte Waregem ondanks zijn benutte penalty.

Het contrast met Bertaccini is groot: waar Dolberg soms oogt alsof hij in spaarstand staat, is Bertaccini een wandelende batterij. Maar juist die tegenstelling kan werken in een duo. De ene zorgt voor rust en efficiëntie, de andere voor energie en chaos bij de tegenstander.

Rennes is niet echt geïnteresseerd

Financieel is Dolberg waarschijnlijk een van de weinige spelers waarvoor Anderlecht nu een mooi bod kan krijgen, aangezien de rest van de kern amper interesse wekt. Dat maakt de verleiding groot, zeker na de investeringen van deze zomer. Maar de sportieve gevolgen zouden zwaar kunnen doorwegen. Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten.

Concreet interesse is er nog niet – Rennes wordt genoemd, maar er ligt niets op tafel – en zijn familie voelt zich goed in Brussel. Maar moest Anderlecht hem nu toch verkopen, dan zouden ze hun beste spits en enige echte afwerker verliezen. Dat zou het team in de frontlinie verzwakken en het seizoen in gevaar brengen, nog voor het goed en wel begonnen is.

