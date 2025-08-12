Gevoelige transfer écht in de maak: ex-Anderlecht-speler wil zelf naar Club Brugge

Club Brugge wil nog een flankaanvaller aantrekken en richt zijn pijlen op Samuel Edozie. De ex-Anderlechtspeler kiest volgens HLN voor blauw-zwart, ondanks interesse van RC Strasbourg.

Club Brugge is nog niet klaar op de transfermarkt: blauw-zwart wil nog een extra flankaanvaller aantrekken. Dat kan voor een heel gevoelige transfer zorgen.

Want er is nog steeds het dossier rond Samuel Edozie. De winger leek op weg naar RC Strasbourg, waar ook Mike Penders speelt, maar die transfer is er niet gekomen.

Enkele dagen geleden raakte bekend dat Club Brugge zich wou inzetten voor een transfer van Edozie. Een eerste bod werd al afgewezen door Southampton, waar hij nog onder contract ligt.

De flankspeler twijfelde tussen RC Strasbourg en Club Brugge, maar hij heeft zijn keuze gemaakt. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Edozie zijn zinnen gezet op een transfer naar Club.

De transfer is gevoelig omdat Edozie afgelopen seizoen nog voor Anderlecht speelde, dat hem huurde van Southampton. Hij kwam 32 keer in actie voor paars-wit.