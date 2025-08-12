Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen

Manchester United wordt al dagen gelinkt aan Gianluigi Donnarumma, maar wie goed luistert, hoort dat er nog altijd een andere piste openligt: die van Antwerp-doelman Senne Lammens.

Waar Donnarumma een wereldnaam is met een Champions League op zijn palmares, is Lammens de jongere en goedkopere optie die in een ander profiel past. De vraag bij United is niet alleen wie de beste doelman is op korte termijn, maar vooral wie de beste investering is op lange termijn.

Lammens is veel goedkoper

Donnarumma is 26, heeft ervaring op het hoogste niveau en komt met een stevig prijskaartje én een monsterloon. Lammens daarentegen kost aanzienlijk minder en kan zich op Old Trafford nog verder ontwikkelen.

Volgens insiders blijft de situatie “fluid” in de woorden van Fabrizio Romano. Dat betekent dat United zich nog niet heeft vastgepind op één naam. Ja, Donnarumma is beschikbaar en zou naar de Premier League willen komen, maar Lammens staat nog steeds op de shortlist.

Ruben Amorim, de nieuwe coach van United, is niet overtuigd van eerste doelman André Onana. De Kameroener kampt met wisselvalligheid sinds zijn komst, en dat maakt de nood aan een betrouwbare keeper groot. Het zou dus zomaar kunnen dat Amorim kiest voor een frisse start met een jong talent als Lammens.

De Belgische goalie past ook in een ander strategisch plaatje. Hij heeft nog groeimarge, kan zich aanpassen aan het Engelse voetbal en – niet onbelangrijk – hij verdient een fractie van wat Donnarumma zou eisen. Op termijn kan dat budgetverschil een doorslaggevende factor zijn.

Antwerp kijkt naar het geld, Lammens naar zijn carrière

Bovendien heeft Lammens het voordeel van zijn leeftijd: met zijn 22 jaar kan hij nog tien jaar of langer meegaan op topniveau. In een markt waar topkeepers vaak pas rond hun dertigste pieken, kan hij een slimme investering zijn voor de toekomst.

Mocht Lammens naar Manchester trekken, dan moet hij wel eerst de kassa van Antwerp spijzen. Maar bij de doelman zit een heel slimme kop op zijn schouders, en zijn entourage is bijzonder voorzichtig in de keuze van de volgende club. Het belangrijkste voor hem is dat hij zal spelen en kan groeien. Hij laat zich niet pushen zonder alle voor- en nadelen grondig te hebben afgewogen.

Het is nog lang niet zeker dat hij voor United kiest als die komen aankloppen. Lammens heeft meerdere opties op tafel liggen en lijkt zo goed als zeker te vertrekken bij Antwerp tegen het einde van de transferperiode. Voor hem ligt de focus op de juiste sportieve uitdaging, niet enkel op de grootste naam.